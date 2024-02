Risveglio amarissimo per Allegri: “Esonero”. Proposto il sostituto

Il tonfo casalingo contro l’Udinese ha aperto ufficialmente la crisi della Juventus: qualcuno ha già trovato la soluzione.

Il giocattolo si è rotto. Incapace di reagire alla sconfitta nello scontro diretto contro l’Inter, la Juventus esce con le ossa rotte dal confronto con l’Udinese e dice definitivamente addio ai sogni Scudetto.

Milik e compagni adesso rischiano grosso, tallonati da un Milan sempre più convincente e distante soltanto un punto. Dopo il pareggio casalingo contro l’Empoli la compagine di Allegri è apparsa incapace di assumersi con decisione e consapevolezza le proprie responsabilità. La crisi di risultati è acuita dalla mancanza di mordente. Lo stesso che aveva permesso alla Juventus di conquistare punti pesantissimi nel girone d’andata. Le scelte di formazione di Allegri e i cambi in corsa del tecnico livornese non hanno convinto. Come prevedibile il mondo bianconero è in subbuglio. Pur ammettendo l’inferiorità tecnica della rosa della Juventus rispetto all’Inter, i tifosi si aspettavano ben altra prestazione ieri all’Allianz Stadium. Oltre ad Alex Sandro, il più criticato è stato proprio Allegri il cui futuro, non dimentichiamolo, è ancora tutto da decidere. Ecco una rapida carrellata:

Allegri merita l’esonero solo perché fa giocare quel 12 schifoso — elisabetta sava (@elysava) February 12, 2024

@juventus alle 22.45 puntuali voglio l’esonero di Allegri — Jj | Cactus Cech (@NumaOpium) February 12, 2024

Avessimo una società seria stasera annuncerebbero l’esonero di #Allegri — Esteban (@steekdal) February 12, 2024

Ero favorevole al rinvio dell’esonero di allegri a giugno ma é evidente il suo stato di delirio e che abbia perso la squadra e la ragione.

La lotta champions non va manco sfiorata, non ho mai detto niente a Giuntoli ma qua deve dare a voler essere buonissimi almeno un ultimatum — Il Mac Allegri (@gabryhz) February 12, 2024

Si arriverà alla fine di questa brutta fine, solo con l’esonero di #Allegri. pic.twitter.com/vexmI9yxa9 — Vincenzo Amatruda (@vincenzoblueblu) February 12, 2024

Questa mattina speravo di trovare come notizia principale l’esonero di allegri, macché delusione anche nei piani alti ammesso che ci sia qualcuno nei piani alti! — clodbred🖤🤍💯3️⃣8️⃣… (@firstjoker1) February 13, 2024