Calciomercato Juventus, Yildiz via per 100 milioni: la comunicazione è arrivata

Calciomercato Juventus, il giovane turco via solamente per 100milioni di euro. Ecco la strategia bianconera sulla questione

Ci sono quei giocatori che riescono a farsi vedere subito. Quelli che, appena toccano il pallone, danno l’impressione di potere fare quello che vogliono o quasi. Quelli che danno l’impressione di poter crescere e anche molto e di diventare decisivi. E tutte queste caratteristiche ce le ha Kenan Yildiz, il gioiellino della Juventus che Allegri ha adocchiato e che ha deciso di lanciare in Prima Squadra.

In una rosa dove nessuno è incedibile, è ovvio che anche l’ex Bayern Monaco, che i bianconeri hanno preso a parametro zero, abbia un prezzo. Assai importante e, secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina sotto quella soglia non c’è nessuna possibilità di addio.

Calciomercato Juventus, la strategia per Yildiz

Se nessuno, come detto prima, è incedibile, forse Yildiz lo è. Soprattutto perché la Juventus non si siederebbe con nessun club a trattare se questo si presentasse con un’offerta inferiore ai 100milioni di euro. Serve un bonifico a tre cifre, almeno, per cercare di tentare Giuntoli. Altrimenti non se ne parla proprio.

Yildiz inoltre è considerata dentro la Continassa la prima vera stella nata dalla Next Gen, il progetto che la Juventus ha voluto mettere in atto e che, è evidente, sta iniziando a dare i frutti sperati, quelli che tutti sognavano all’inizio di questa nuova era, con un gruppo che gioca in Serie C e che adesso sta anche mostrando segnali di ripresa dopo un avvio di stagione deludente. Insomma, Yildiz è incedibile. O quasi.