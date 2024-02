Juventus, futuro Allegri “anticipato”: l’annuncio che fuga ogni dubbio

L’indiscrezione parla chiaro sul suo futuro, svelati i dettagli nell’intervista esclusiva. Ecco cosa ha detto.

In un’intervista esclusiva rilasciata alla ‘Gazzetta dello Sport’, l’ex allenatore e noto opinionista Giovanni Galeone ha espresso il suo punto di vista sul futuro di Massimiliano Allegri e sulla situazione attuale della Juventus in Serie A.

Secondo Galeone, Allegri ha manifestato il desiderio di rimanere alla Juventus nonostante le speculazioni sul suo futuro e sulle possibili offerte da parte di altri club. “Allegri vuole restare alla Juventus“, ha dichiarato Galeone, sottolineando che il tecnico toscano ha sempre avuto un legame forte con il club bianconero.

Tuttavia, riguardo alla possibilità di una rimonta per lo scudetto da parte della Juventus, Galeone si è mostrato scettico. “Non ci credo io, come non ci crede Max“, ha affermato l’ex allenatore, evidenziando che Allegri stesso ha sempre parlato dell’Inter come favorita e ha fissato come obiettivo per la Juventus il quarto posto in classifica.

Galeone ha inoltre sottolineato l’importanza per la Juventus di assicurarsi un posto tra le prime quattro squadre della Serie A. “Se arriva tra le prime 4 e ci andrà, è giusto che resti a Torino“, ha dichiarato l’opinionista, suggerendo che una conferma di Allegri sulla panchina bianconera dipenderà anche dal raggiungimento di questo obiettivo. La Juventus attualmente si trova in una posizione di classifica che la vede impegnata nella lotta per un posto in Champions League, un obiettivo cruciale per il club e per il suo futuro tecnico. La volontà di Allegri di rimanere e la determinazione della squadra nel raggiungere i propri obiettivi saranno fattori determinanti nei prossimi sviluppi della situazione.