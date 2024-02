Quale futuro per Antonio Conte? Niente Milan, destinazione a sorpresa per l’ex allenatore della Juventus. C’è l’annuncio in diretta riguardo il suo destino.

Si alimentano le voci che riguardano la prossima squadra del tecnico che è attualmente libero, dopo l’esperienza al Tottenham. L’allenatore, accostato nell’ultimo periodo alla panchina di Napoli e Milan, è finito nel mirino di un’altra società che l’ha messo in cima alla lista delle pretendenti. Valutazioni in corso da parte di Conte che è tentato nell’accettare questa offerta che potrebbe dare una svolta incredibile alla sua carriera professionale.

Dopo aver vinto tutto in Italia, a Conte manca il successo in Europa. L’ha detto chiaramente quest’oggi nel corso di un’intervista al tabloid inglese The Telegraph. Sogna di vincere la Champions League Antonio Conte, reduce da alcune avventure sfortunate nella massima competizione europea. Non è mai riuscito a fare la differenza nel contendersi la coppa dalle grandi orecchie: è stato sempre eliminato nelle fasi finali del torneo. Adesso ha la grande possibilità di poter competere grazie a questa società che è pronta ad ingaggiare Conte per la prossima stagione. Niente Milan, ecco quale può essere la squadra che sta tentando l’ex capitano della Juventus.

Quale futuro per Antonio Conte? Svelato in diretta il destino del tecnico

Ci sono delle importanti novità di mercato che riguardano l’allenatore Antonio Conte. Il tecnico, accostato nell’ultimo periodo soprattutto al Milan, ha deciso il suo futuro. C’è l’annuncio in diretta sulla prossima destinazione del tecnico che è pronto a vivere da protagonista la prossima stagione.

Non sarà in Italia il futuro di Conte. Il giornalista Paolo Bargiggia è intervenuto in diretta su TvPlay ed ha fatto il punto della situazione relativo al destino dell’allenatore che può andare in Premier League. Nuova avventura in Inghilterra, dunque, per il tecnico che dopo Chelsea e Tottenham può prendere il posto di Ten Hag con la dirigenza pronta a nominare come nuovo allenatore del Manchester United Antonio Conte.

“Secondo me Conte può restare in Premier League. La conferma arriva questa mattina con la sua intervista al Telegraph. Lui ha delle ambizioni alte, vuole allenare nel miglior campionato al mondo che è quello inglese. Alla fine potrebbe andare al Manchester United. Come ha già detto, Conte vuole una squadra pronta a vincere subito e quella inglese ha le giuste caratteristiche. Può garantirgli questo risultato”, questa la previsione del giornalista che esclude un ritorno in Serie A di Conte. Nelle ultime settimane s’era parlato molto dell’interesse del Milan dei suoi riguardi ma un richiamo di una big inglese può stravolgere tutto e cambiare le sorti dell’allenatore.