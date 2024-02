Ribaltone totale, sta per firmare: dal nerazzurro alla Juventus

Ribaltone totale, il giocatore sta per entrare in una nuova scuderia: è la stessa di tre bianconeri. Novità in vista?

L’aria è diventata di nuovo pesante dalle parti della Continassa. La Juventus sta vivendo il suo primo momento di crisi in una stagione in cui tutto, fino alla partita con l’Empoli dello scorso 27 gennaio, era filato liscio come l’olio. Ed invece sono bastate tre prestazioni deludenti – pareggio con i toscani e sconfitte con Inter e Udinese – a gettare nuovamente il popolo bianconero nel più totale sconforto.

Proprio nel momento in cui il sogno scudetto sembrava prendere davvero forma, il risveglio è stato di quelli bruschi. La Signora è tornata prepotentemente con i piedi per terra dopo il k.o. di San Siro con i nerazzurri, dove ha preso atto del fatto che la squadra di Simone Inzaghi ha qualcosa in più di Danilo e compagni. Ed in quell’occasione non è bastata la solita ottima prestazione difensiva – l’Inter, pur giocando molto meglio, alla fine l’ha spuntata grazie ad un’autorete – per portare i tre punti a casa. Fatto sta che adesso i punti che separano la Juve dai loro acerrimi rivali sono 7. E dietro si è rifatto sotto anche il Milan.

Ribaltone totale, Carnesecchi cambia procuratore

Si è improvvisamente riacceso il dibattuto su Massimiliano Allegri, assalito in questi giorni dai suoi detrattori. E si è ricominciato intanto a ragionare sul futuro del tecnico livornese, che in estate potrebbe lasciare (per la seconda volta) la panchina bianconera.

Un eventuale addio di Allegri non sarebbe certamente l’unica novità: il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli è difatti al lavoro per disegnare la squadra che verrà. Si pensa anche al possibile erede di Wojciech Szczesny, il cui contratto scadrà nel 2025. Giungono intanto notizie interessanti da Bergamo, dove un vecchio pallino della Juventus, il portiere Marco Carnesecchi, ha appena cambiato procuratore. L’estremo difensore bergamasco, come riferisce Calciomercato.it, sta per entrare nella scuderia di Alessandro Lucci, stesso agente dei bianconeri Kostic, Kean e Perin.