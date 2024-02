Scambio a sorpresa Milan-Juventus: tutti felici e contenti

Milan e Juventus ‘fiutano’ l’affare. Un volo apparentemente fantasioso tra nomi che mai si sarebbe pensato di associare in una trattativa.

L’Inter se ne va, ma dietro i nerazzurri si scatena la bagarre. La Juventus sembrava lanciata dietro i ragazzi di Simone Inzaghi sognando, forse, addirittura il sorpasso e comunque sicura di aver ancorato la zona Champions League e, addirittura, il secondo posto.

Questo prima di disputare le gare contro Empoli, Inter ed Udinese. Dopo il trittico infernale lo scudetto è andato via, la zona Champions ancora resiste ma il secondo posto è a serio rischio dal momento che il Milan di Stefano Pioli sta ritornando ad essere il Milan.

In un tale contesto, per le altre due grandi del calcio italiano, sta per iniziare un nuovo campionato. Un campionato a due dietro il campionato in solitaria dell’Inter. Milan e Juventus, Pioli ed Allegri avranno quasi un intero girone di ritorno per sfidarsi e vedere chi arriverà primo…dietro i primi.

Milan e Juventus ‘fiutano’ un doppio affare

Una lotta che tra breve si accenderà in campionato, che potrebbe protrarsi finanche alla Coppa Italia dove entrambe le formazioni hanno raggiunto le semifinali e concludersi con un doppio affare di mercato.

Si perché Milan e Juventus starebbero pensando ad uno scambio alla pari. Uno scambio di difensori centrali. Con Federico Gatti, classe 1998, che passerebbe al Milan con il centrale rossonero, Jan-Carlo Simic, classe 2005, che farebbe il percorso inverso sulla Milano-Torino. Gatti è ritenuto da Pioli elemento in grado di sostituire al meglio Kjaer.

Per Giuntoli, invece, Simic, rappresenta un profilo dalle grandi potenzialità ed il direttore tecnico bianconero già pregusta una coppia di centrali composta dallo stesso Simic e da Huijsen, ora in prestito alla Roma, dove sta già mostrando le sue notevoli qualità.

Il Milan e la Juventus, pronte a sfidarsi in campionato e, forse, in Coppa Italia, potrebbero stringere un patto di mercato ed apparecchiare la tavola per un sorprendente scambio. Milan e Juventus ‘fiutano’ l’affare. Doppio. Appuntamento quindi alla prossima estate.