“Thiago Motta nuovo allenatore della Juventus”: post match infuocato

La Juventus è reduce da un periodo poco brillante, con appena un punto conquistato nelle ultime tre partite.

Un ruolino di marcia che ha portato la formazione allenata da Massimiliano Allegri lontana dal primo posto in classifica. Che ormai è saldamente nelle mani dell’Inter. Davvero un peccato, perchè fino a qualche settimana fa i bianconeri avevano dimostrato di poter reggere il ritmo della capolista.

Nell’ultima partita è arrivato uno scivolone inatteso, figlio di un pizzico di stanchezza ma probabilmente anche del fatto che la squadra ha un po’ mollato psicologicamente dopo il ko nello scontro diretto con l’Inter. L’obiettivo è la conquista di un posto nella prossima Champions Leegue, quindi bisogna ripartire di slancio contro il Verona. Poi alla fine della stagione si faranno le somme.

Juventus, Thiago Motta tra i favoriti dai tifosi per la successione di Allegri

Il futuro di Allegri è ancora tutto da capire, perché il tecnico ha un contratto in scadenza a giugno 2025 ma difficilmente rimarrebbe all’ombra della Mole senza un rinnovo contrattuale. Ecco perché si sta parlando ormai da tempo dei suoi possibili sostituti.

Dovesse andare via Allegri, il mio preferito sarebbe Thiago Motta ma Antonio Conte rimane sempre nel mio cuore. Con lui non riuscirò mai ad essere indifferente. — Edoardo Mecca (@EdoardoMecca1) February 14, 2024

Alla Juve manca tante cose ma soprattutto i movimenti senza pallo Thiago Motta è bravissimo ad insegnare ai suoi giocatori i movimenti senza palla — valentino (@ValeStruffi87) February 14, 2024

Thiago Motta si può definire un top allenatore. Lo vedrei bene alla Juventus, specie se i bianconeri vogliono puntare di più sui giovani. Quello che sta facendo a Bologna è straordinario — Calciomagia (@vorreiesserezz) February 14, 2024

Ascolto Thiago Motta che spiega la partita dei suoi. La Juve ha un allenatore che non parla mai di calcio fa soltanto battute che fanno piangere pensando che allena la Juve purtroppo — verfab (@fabio_vergnano) February 14, 2024

Non sembrano esserci dubbi su quello che sarebbe il preferito da parte dei tifosi. Un nome su tutti, quello di Thiago Motta. Artefice di un campionato incredibile sulla panchina del Bologna. L’ex mediano dell’Inter e del Psg è stato capace di creare un gruppo che si sta togliendo grandi soddisfazioni e sta valorizzando i giovani. Basta leggere i commenti su X per capire come in tanti lo vorrebbero in bianconero al posto di Allegri.