Addio Juventus, scambio e cash: il gioiello lo prende il Milan

Addio Juventus, i rossoneri hanno già in mente un piano per arrivare al giocatore che sta facendo impazzire mezza Europa.

In Serie A (e non solo) si inizia già a pensare al mercato estivo. I principali club stanno già sondando il terreno per quelli che potrebbero essere i rinforzi in vista della prossima stagione. Muoversi in anticipo è l’unico modo per contrastare lo strapotere delle ricche società della Premier League, ormai abituate a “fare la spesa” in Italia. La Juventus sembra avere le idee chiare, ma a quanto pare ce le ha anche il Milan.

I rossoneri sono alla ricerca di un attaccante ormai dallo scorso anno. Sì, davanti c’è Giroud ed il centravanti francese sta dimostrando, se ce ne fosse bisogno, che può essere decisivo anche alla veneranda età di 37 anni. Stefano Pioli ha trovato anche una valida alternativa in Jovic, che nell’ultimo periodo ha sempre risposto presente ogni volta che è stato chiamato in causa. Giroud, però, non è eterno. Ecco perché i dirigenti del club meneghino si preparano all’assalto a Joshua Zirkzee, l’attaccante del Bologna che quest’anno sta facendo faville, dimostrando di essere pronto per fare il salto di qualità.

Addio Juventus, ecco il piano per arrivare a Zirkzee

L’olandese è la punta di diamante del Bologna di Thiago Motta, la grande sorpresa di questa Serie A. I felsinei sono in piena corsa per il quarto posto, obiettivo impensabile ad inizio campionato: ieri la vittoria sulla Fiorentina gli ha permesso di raggiungere l’Atalanta a quota 42 punti. Gli ingredienti per sognare in grande ci sono tutti.

Il Milan continua a lavorare per Joshua Zirkzee. L’idea del club rossonero è quella di offrire al Bologna una base fissa cash più 1/2 contropartite tecniche. La concorrenza arriverà dalla Premier. https://t.co/RjWfnex1VF — Matteo Moretto (@MatteMoretto) February 15, 2024

Difficile tuttavia ipotizzare che Zirkzee rimanga un altro anno in Emilia. Seguito pure dalla Juve, attualmente è nel mirino del Milan, come conferma il giornalista Matteo Moretto sul portale Sos Fanta. “L’idea del club rossonero – scrive Moretto – è quella di offrire al Bologna una base fissa cash più 1/2 contropartite tecniche. La concorrenza arriverà dalla Premier”.