Altro che Juventus, Felipe Anderson allo scoperto: “Mi piacerebbe giocare con lui”

Il giocatore della Lazio che piace ai bianconeri è uscito allo scoperto, ecco cosa ha detto, in dettaglio, sul suo futuro.

Le voci di mercato si intensificano mentre la Juventus sembra essere pronta a lanciare una mossa audace per assicurarsi Felipe Anderson a parametro zero durante la prossima finestra di trasferimento estiva.

Il giocatore brasiliano, attualmente in forza alla Lazio, è nel mirino dei bianconeri che lo considerano un potenziale rinforzo di spicco per la rosa della prossima stagione. Le trattative sembrano essere già in corso, con la Juventus che punta a portare Anderson a Torino per potenziare il proprio reparto offensivo. Dopo la recente gara di Champions League tra la Lazio e il Bayern Monaco, Felipe Anderson ha fatto delle dichiarazioni significative sul suo futuro durante un’intervista con ‘TNT Sport’.

Felipe Anderson esce allo scoperto: “Vorrei giocare con Neymar”

Durante l’intervista, Anderson ha espresso il suo desiderio di giocare al Santos insieme a Neymar, alimentando speculazioni su una possibile reunion nel club brasiliano. Ha sottolineato il legame speciale che lo lega al Santos e ha aperto alla possibilità di un ritorno di Neymar nel futuro. Questa dichiarazione di Anderson potrebbe aggiungere ulteriore combustibile alle voci di un possibile trasferimento alla Juventus. L’idea di giocare in una squadra di alto livello come la Juventus e la prospettiva di competere al massimo livello in Serie A e in Europa potrebbero essere fattori allettanti per il talentuoso brasiliano.

Tuttavia, il futuro di Felipe Anderson resta ancora incerto e sarà interessante vedere come si evolveranno le trattative nei prossimi mesi. Con la Juventus determinata a rafforzare la propria squadra in vista della prossima stagione, l’acquisizione di un giocatore del calibro di Felipe Anderson potrebbe dimostrarsi un colpo importante sul mercato.