La Juventus guarda in Ligue 1: la lista dei talenti nel radar di Giuntoli

Cristiano Giuntoli sonda il terreno in Ligue 1: la Juventus a caccia di occasioni in Francia per giugno

La Juventus guarda anche al mercato estivo ed è vigile sui giovani talenti in giro per l’Europa.

Con particolare attenzione a quelli della Ligue 1 che spesso si rivelano delle grandi occasioni a prezzi favorevoli. Uno di questi è Habib Diarra, centrocampista dello Strasburgo, già da tempo seguito dalla Juventus. Classe 2004 francese di origini senegalesi, è un profilo che Giuntoli sta tenendo in grande considerazione. Le sue caratteristiche lo rendono un centrocampista ideale per lo scacchiere della Juventus e il prezzo è ancora accessibile, circa 18 milioni di euro. La Juventus è vigile anche su Bradley Barcola, ala destra classe 2002 del Paris Saint-Germain, autore di 2 gol e 4 assist in Ligue 1. In questa stagione si è tolto la soddisfazione di giocare anche in Champions League, collezionando 4 presenze. Cresciuto nelle giovanili dell’Olympique Lione, Barcola è già nel giro della nazionale francese U21 ed è un nome caldo nella lista dei giovani sondati dalla Vecchia Signora.

Barcola viene valutato dal Paris circa 30 milioni ma la Juventus avrebbe la possibilità di trattare sulla cifra, trovando un compromesso.

La lista dei talenti della Ligue 1 che potrebbero interessare la Juventus comprende anche Oumar Diakité, classe 2003 ivoriano, attuale giocatore dello Stare Reims. Gioca come punta centrale e in campionato ha realizzato 2 gol in 15 partite. L’ex Salisburgo ha una valutazione di circa 4 milioni di euro (fonte transfermarkt) e per la Juventus potrebbe rivelarsi un’occasione di mercato, un investimento economico e a lungo periodo.

Un altro profilo che potrebbe fare al caso della Juventus è quello di Sael Kumbedi, terzino destro francese dell’Olympique Lione. Autore di 16 presenze e 2 assist in campionato, il classe 2005 ha un’ottima facilità di corsa e propensione a spingersi in avanti. Adatto sia in una linea a 4 che in una difesa a 5 come quinto a tutta fascia. Ha una valutazione di circa 10 milioni di euro e per la Vecchia Signora potrebbe rappresentare un profilo giovane da tenere d’occhio per giugno.