Juventus, accordo UFFICIALE: la formula dell’affare

Comunicato ufficiale della Juventus riguardo la formula del trasferimento: si chiude un nuovo accordo per i bianconeri che hanno definito questo colpo.

Ultimissime notizie calciomercato Juventus. Continua a muoversi la Vecchia Signora con Manna e Giuntoli a lavoro anche insieme agli altri dirigenti. Ecco l’annuncio da parte del club che ha reso noto i dettagli di questa operazione che è stata ufficializzata attraverso il sito della Juve che con un comunicato ha informato i tifosi riguardo la trattativa di mercato.

Il mercato è ancora aperto in altri paesi d’Europa. La società è a lavoro per sfoltire la rosa che comprende anche i giocatori del settore giovanile e dell’Under 23.

Juventus: cessione ufficiale, ecco la nuova destinazione

L’accordo è stato trovato in queste ore con il club che ha ufficializzato l’operazione. Nuova cessione per la Juventus che ha liberato la casella degli Under: è fatta per l’addio del difensore della Juve Next Gen che lascerà l’Italia.

Nuova operazione in uscita per l’Under 23. Jean-Claude Ntenda seguirà Tommaso Maressa e chiuderà la sua stagione 2023/2024 in Svizzera, tra le fila del Sion. Accordo per la cessione del terzino che andrà a giocare nella seconda divisione nell’ex squadra di Mario Balotelli, attualmente al primo posto in classifica. Giocherà insieme ad un altro bianconero come Tommaso Maressa.

Chi è Ntenda, difensore della Juventus? Arrivato nel 2020 in bianconero, è un classe 2002 che è stato prelevato dal Nantes. Terzino sinistro, può giocare anche a destra, ha doppia passaporto francese e congolese anche se ha militato per la Nazionale dei Blues, con cui ha esordito con alcune giovanili. In Francia, per le sue qualità, è stato paragonato anche a Benjamin Mendy. Dopo quasi 50 presenze tra Primavera e Next Gen, per Ntenda una prima esperienza all’estero, in prestito, al Sion per giocare con maggiore continuità visto che in questa stagione ha totalizzato solo 5 presenze con la Juventus Next Gen, tra Serie C e Coppa Italia, arricchita anche da una rete contro la Pro Vercelli.

Il club bianconero, quest’oggi ha ufficializzato la cessione in prestito di Ntenda che continuerà la stagione 2023-2024 al Sion, nella seconda divisione del campionato svizzero. La Juve continuerà a monitorare il calciatore che dopo questa esperienza tornerà alla base per essere poi valutato dalla società che la prossima estate deciderà se tenerlo nella Next Gen o lasciarlo partire in prestito.