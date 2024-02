Lo voleva al Napoli, lo porta nella Juve: colpo d’ala Giuntoli, mossa perentoria

Calciomercato Juventus, Giuntoli non perde di vista quelli che sono gli uomini che ha sempre tenuto sotto osservazione. La mossa è perentoria

Cristiano Giuntoli sta cercando di costruire, o almeno sta cercando di capire quali potrebbero essere le mosse per la prossima stagione. Il direttore dell’area tecnica della Juventus è uno che quando mette nel mirino un elemento cerca di prenderlo. Non è la prima volta infatti che si parla di un giocatore che l’ex dirigente del Napoli voleva appunto in azzurro.

Questa mattina TuttoSport sottolinea come la Juventus, a quanto pare, sia sulle tracce di un altro giocatore della Lazio: non solo quel Felipe Anderson che, come sappiamo, potrebbe arrivare a parametro zero la prossima estate. Ma anche un altro giocatore che ha un contratto valido fino al 30 giugno del 2025.

Calciomercato Juventus, interesse per Zaccagni

Il profilo è quello di Zaccagni, con Giuntoli pronto a strappare i due esterni titolari a Sarri. Contratto come detto fino al 30 giugno del prossimo anno, ancora non ha ricevuto quel prolungamento con annesso adeguamento economico dell’accordo che Lotito gli aveva promesso.

Un Giuntoli quindi che appare molto attento all’evolversi della situazione e che potrebbe inserirsi nel caso le parti non dovessero trovare un accordo. Con un solo anno alla scadenza è evidente che Lotito potrebbe pensare a cedere il giocatore, uno dei più importanti della rosa biancoceleste, per non perderlo a parametro zero. E la Juve è lì, pronta a fare l’affare.