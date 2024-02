Mbappé lascia il PSG, l’effetto domino “travolge” anche la Juventus

Mbappé lascia il PSG, il fenomeno transalpino ha comunicato ad Al-Khelaifi che non rinnoverà: largo al valzer delle punte.

La notizia del giorno è sicuramente quella che riguarda Kylian Mbappé. Le sue strade e quelle del PSG si divideranno definitivamente nella prossima estate: c’ha pensato il giocatore stesso, come rivelato da The Athletic, a mettere fine alla telenovela comunicandolo ufficialmente al patron del club parigino Al-Khelaifi, ormai rassegnatosi.

Mbappé, pronto a liberarsi a zero, molto probabilmente a fine stagione partirà alla volta di Madrid. Il Real lo aspetta a braccia aperte dopo averlo corteggiato con insistenza ormai da qualche anno. Un amore che il fenomeno francese ricambia totalmente: lo scorso agosto rinunciò ad una offerta monstre dall’Arabia Saudita promettendosi ai Blancos di Ancelotti. L’addio di Mbappé scatenerà con ogni probabilità un effetto domino impressionante che finirà per coinvolgere tutti e cinque i grandi campionati europei. Ma non solo. Il PSG infatti dovrà trovare un suo sostituto ed è disposto a spendere oltre 100 milioni di euro.

Mbappé lascia il PSG, i parigini a caccia di una punta: nella lista c’è anche Vlahovic

In cima alla lista dei desideri di Al-Khelaifi a quanto pare c’è Victor Osimhen. L’avventura del centravanti nigeriano al Napoli è agli sgoccioli e, a quanto pare, è uno dei papabili per prendere il posto del giocatore transalpino.

Il PSG però potrebbe provarci anche per Lautaro Martinez. Il capitano dell’Inter ha giurato fedeltà ai colori nerazzurri ma la trattativa per il rinnovo è in salita e se al club meneghino dovesse arrivare un’offerta irresistibile potrebbe sedersi al tavolo e discutere. Oltre all’argentino, come riporta il Messaggero, nei pensieri dei parigini c’è pure Dusan Vlahovic. Il centravanti della Juventus non rientra tra gli incedibili e, come avvenne la scorsa estate, la società bianconera sembra disposta a valutare una sua eventuale cessione.