“Provino” superato e guizzo Juventus: subito a Torino, Miretti nello scambio

Calciomercato Juventus, ha superato il “provino” dello Stadium e i bianconeri sono sempre più convinti del colpo. Nello scambio ci finisce Miretti

Era sicuramente l’uomo più attenzionato nella notte di lunedì, quella che purtroppo ha chiuso probabilmente in maniera definitiva tutte le possibilità bianconere di una corsa scudetto. E quell’esame lo ha superato a pieni voti.

Non tanto per le qualità tecniche e balistiche – spiega TuttoSport in edicola questa mattina – ma anche per quella capacità di rimanere 90minuti in partita con un’attenzione importante e davanti a McKennie, uno dei centrocampisti della Juve più dinamici. Insomma, Samardzic è da Juventus, in poche parole e si parla, inoltre, di un altro contatto con il padre del centrocampista che ne cura gli interessi.

Calciomercato Juventus, Miretti per Samardzic

La Juventus si è convinta del tutto del giocatore e vuole chiudere l’affare nel minor tempo possibile. L’Udinese dal proprio canto non ha ovviamente nessuna fretta e non abbasserà la richiesta di 25milioni di euro che è nota a tutti. Giuntoli però avrebbe in mente di inserire Fabio Miretti nell’operazione per abbassare il cash da immettere nelle casse friulane. Non sarà facile, ma i buoni rapporti che ci sono tra i club che nel corso degli anni hanno fatto diversi affari, potrebbe leggermente agevolare la cosa.

C’è Samardzic, quindi, nella testa dei bianconeri. Un centrocampista capace non solo di attaccare con qualità e cattiveria la porta avversaria ma abile anche in fase di non possesso palla. Un uomo completo, giovane, che piace. Eccome. E Giuntoli sembra pronto ad affondare il colpo.