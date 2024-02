Non solo Felipe Anderson: blitz Juve all’Olimpico, l’altro nome nel mirino

Blitz della dirigenza della Juventus per Felipe Anderson: c’è anche un altro nome per giugno

La Juventus sta già guardando al futuro e la dirigenza è focalizzata sugli obiettivi di mercato in vista della sessione estiva.

Uno dei giocatori che la Juve sta seguendo con particolare attenzione ormai da mesi è Felipe Anderson. ala della Lazio, in scadenza a giugno 2024. Nonostante il suo legame con i colori biancocelesti, sembra proprio che non rinnoverà, diventando quindi libero a parametro zero al termine della stagione. L’indizio lampante del forte interesse dei bianconeri per il brasiliano è la presenza del ds Giovanni Manna all’Olimpico pochi giorni fa, in occasione del match di Champions League tra Lazio e Bayern Monaco, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport.

Juventus, blitz per Felipe Anderson: verso il colpo a parametro zero, spunta anche Reinildo

Il braccio destro di Giuntoli ha voluto osservare da vicino Felipe Anderson, in una partita non banale dove il brasiliano ha avuto anche una clamorosa occasione di raddoppiare.

Un blitz che certifica la volontà della Juventus di arrivare a Felipe Anderson al termine della stagione, anticipando la concorrenza. Felipe Anderson piace da tempo alla Vecchia Signora ma adesso la sua condizione contrattuale induce i club a farsi avanti in maniera concreta. Naturalmente non è l’unico nome in quella zona di campo sondato dalla Juve che segue da vicino anche Albert Gudmundsson. In quel caso le condizioni sono diverse e anche la concorrenza è più fitta.

Ecco perchè per la Juventus sarebbe più facile proseguire sul fronte Felipe Anderson. La Gazzetta ha fatto il nome anche di un altro obiettivo della Juventus. Si tratta di Reinildo Mandava, terzino sinistro dell’Atletico Madrid. Giocatore di spinta che potrebbe fare al caso di Allegri e che potrebbe andar via a cifre non astronomiche, visto il contratto in scadenza a giugno 2025.