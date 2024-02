Inter, gol di Lautaro Martinez irregolare: ecco perché il VAR non è intervenuto

La Juventus si prepara al suo match di domani sera contro il Verona ma oggi la serie A è già partita con i primi anticipi che vedono in campo l’Inter.

I bianconeri sembrano aver detto definitivamente addio allo scudetto dopo gli ultimi risultati deludenti che l’hanno allontanata dalla vetta, non solo la sconfitta patita nello scontro diretto con l’Inter. Ora bisogna rimettersi in carreggiata per cercare di conquistare al più presto l’atteso piazzamento Champions League.

Di sicuro non bisogna guardare ai risultati dell’Inter, che continua a macinare vittorie su vittorie. Del resto si era più volte detto di come Thuram e compagni fossero i grandi favoriti per il trionfo finale, in virtù di una rosa maggiormente assortita. Oggi i nerazzurri sono scesi in campo a San Siro contro la Salernitana in un match dove i pronostici sono stati rispettati.

Inter, il gol di Lautaro irregolare ma il Var non è intervenuto

Non ci sono dubbi sul fatto che l’Inter sia decisamente superiore alla Salernitana, così come confermato dal campo. Ma si sta discutendo sui social sulla seconda rete realizzata dalla squadra di Inzaghi, realizzata da Lautaro Martinez.

👀 #InterSalernitana – #CarlosAugusto ha un piede tra linea e campo sulla rimessa laterale che porta al 2-0 di #Lautaro. Sarebbe controfallo, ma non è un episodio che rientra nel protocollo #VAR @calciomercatoit pic.twitter.com/Buc2vFMysO — Maurizio Russo (@maugirzio_russo) February 16, 2024

Il gol è nato infatti da una lunga rimessa laterale effettuata da Carlos Augusto. L’esterno però al momento di rimettere il pallone in gioco aveva una parte del piede oltre la linea. Come spiega Maurizio Russo su Twitter sarebbe stato controfallo, ma questa tipologia di episodio non rientra nel protocollo Var. Ecco perché non c’è stato alcun intervento da parte di chi guarda la partita davanti ai monitor.