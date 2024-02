Juventus, Allegri fa cifra tonda: videomessaggio con gli occhi lucidi

Juventus, Allegri fa cifra tonda con la Juventus e arriva il video messaggi di molti ex suoi calciatori. Ma uno gli ha fatto venire gli occhi lucidi

Contro l’Udinese Massimiliano Allegri ha toccato quota 405 panchine con la Juventus. Un numero incredibile, che mai nessuno, visto com’era stato accolto, pensava si potesse raggiungere. Eppure, Max da Livorno, non solo ha vinto tantissimo, ma è rimasto dentro la Vecchia Signora nel momento in cui tutti forse avrebbero abbandonato la nave. Quello che è successo lo scorso anno nessuno lo può dimenticare, e di questo gli va dato merito.

Ora, Allegri è un personaggio divisivo. O si ama o si odia. Ma i vincenti sono così. Lo sappiamo. Ma uno che ha vinto tutto quello che ha vinto lui, e che ha portato la squadra a giocarsi due finali di Champions League, deve essere sempre ringraziato. Sì, adesso le cose non stanno andando benissimo, lo sappiamo, lo vediamo. Ma la Juve è sempre seconda in classifica alle spalle dell’Inter che ha una squadra diversa, superiore in tutto e per tutto.

Juventus, il messaggio di Mandzukic emoziona Allegri

E come detto il traguardo di Allegri è stato festeggiato a dovere dalla Juventus. Un video dove dentro ci sono tutti i messaggi di ex calciatori e anche quello di Mandzukic. Con il croato, Max, si scioglie.

“Qui mi avete messo in difficoltà, perché con Mario sono legato poi è stato meraviglioso perché…era buffo” dice il toscano. Che si vede proprio come sia emozionato delle parole dell’ex centravanti bianconero, un altro che ha scritto la storia.