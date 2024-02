Var in diretta live: UFFICIALE, si cambia subito

Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia, ha sottolineato l’enorme successo ottenuto dal format sin dal suo lancio, con oltre 17 milioni di visualizzazioni cumulate. Questo conferma l’interesse degli appassionati di calcio e il valore di un’iniziativa volta a diffondere una conoscenza approfondita degli aspetti arbitrali del gioco. Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha espresso la fiducia nel progetto, evidenziando l’interesse e il coinvolgimento positivo del pubblico e degli addetti ai lavori. La partnership con l’AIA e DAZN, supportata dalla Lega Serie A, rappresenta un’opportunità per esplorare nuove modalità di comunicazione e contribuire al miglioramento della cultura sportiva nel mondo del calcio. Anche il Presidente dell’AIA, Carlo Pacifici, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa nel rendere il mondo arbitrale accessibile a tutti gli appassionati di calcio e nel contribuire alla crescita della cultura sportiva. Inoltre, nelle prossime settimane, verranno prodotti contenuti speciali on demand per approfondire ulteriormente il processo decisionale degli arbitri, offrendo uno sguardo più approfondito su come nascono le scelte dei direttori di gara e sulla preparazione mentale degli stessi. Questo permetterà ai tifosi di comprendere meglio il lato umano dell’arbitraggio e di apprezzare il lavoro svolto dietro le quinte durante le partite di calcio.