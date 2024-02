Zirkzee svela il difensore della Serie A più tosto: non è della Juventus

Zirkzee svela il difensore della Serie A più tosto, colui che gli ha procurato più problemi. E’, però, soprattutto il talento olandese a crearne agli altri.

Nel Bologna che occupa la quinta posizione in classifica, appena sotto la zona ‘aurea’ della Champions League, vi sono diversi ‘segreti’ che stanno contribuendo alla realizzazione di una stagione che non si viveva da tempo nella città delle due Torri.

Thiago Motta è il tecnico dei rossoblù. Dalla sua mano sapiente è nata la formazione rivelazione del campionato, dove il collettivo riesce ad esaltare nella maniera migliore ciascuna individualità e ciascuna individualità si fonde armoniosamente nel collettivo.

E se per la qualità del gioco espresso il merito va al tecnico italo-brasiliano, per la scelta di alcuni profili che si stanno mettendo in particolare luce, occorre rendere il dovuto riconoscimento al direttore sportivo, Giovanni Sartori.

Uno dei dirigenti più competenti, e meno celebrati, del nostro calcio. C’è il suo marchio dietro il Chievo dei miracoli, così come dalla sua competenza è sbocciato il fenomeno Atalanta. Il Bologna è soltanto l’ultima delle sue creazioni.

E’ Giovanni Sartori che ha portato al Bologna, dal Bayern Monaco, Joshua Zirkzee, la stella della formazione felsinea, nonché uno degli obiettivi di mercato di mezza Serie A.

Zirkzee svela il difensore della Serie A più tosto

Il talento olandese, classe 2001, rappresenta la punta di diamante della formazione guidata da Thiago Motta.

Un talento cristallino, capace di mettere sempre i suoi compagni di squadra nelle migliori condizioni per poter rendere al meglio. Un attaccante che sa bene come mettere in difficoltà i difensori avversari. Ma c’è un difensore contro il quale Joshua Zirkzee si è trovato in particolare difficoltà?

La risposta è in un post sul profilo X di GOAL Italia dove è scritto: “Zirkzee e i difensori di Serie A, nessun dubbio su chi sia il più tosto: “E’ Acerbi“. E quindi il difensore dell’Inter l’avversario meno gradito dal tulipano gialloblù.

Adesso è, però, ora di pensare al campionato. Per chiudere al meglio una stagione già straordinaria. In attesa, poi, di una caldissima estate, dove si deciderà il suo futuro.