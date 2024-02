Bufera totale Juventus: UFFICIALE il ricorso al Tar

Il comunicato ufficiale diramato dalla Juventus nelle scorse ore ha fatto chiarezza anche su una mossa “giudiziaria” varata dai bianconeri.

Momento delicato della stagione della Juventus. La compagine di Allegri si gioca infatti le residue speranze Scudetto nel match di questa sera al Bentegodi contro l’Hellas Verona. Parallelamente, però, la dirigenza è già al lavoro in ottica programmazione estiva.

Le battaglie legali, però, non sono ancora finite. Nella relazione di bilancio diramata nelle scorse ore, infatti, la Juventus ha annunciato di aver fatto ricorso al Tar per il procedimento avviato dalla Consob in merito ai bilanci del club bianconero. Ecco lo stralcio di comunicato in merito:

“In data 31 luglio 2023, Consob ha notificato a Juventus una comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’adozione della misura di cui all’art. 154-ter, comma 7, del TUF, rappresentando di aver rilevato alcune criticità con riferimento alla contabilizzazione operata da Juventus di talune operazioni e fatti di gestione relativi (i) al bilancio d’esercizio e al bilancio consolidato al 30 giugno 2022 e (ii) al bilancio consolidato semestrale al 31 dicembre 2022, e dato avvio al procedimento amministrativo volto a chiedere alla Società di rendere pubbliche le criticità rilevate e di provvedere alla pubblicazione delle necessarie informazioni supplementari (…). In data 22 dicembre 2023, Juventus ha impugnato la delibera 22858/2023 e la Richiesta ex art. 114 TUF dinanzi al Tar della Lazio”.