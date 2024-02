Calciomercato Juventus: “Felipe Anderson è nome caldo”

“Felipe Anderson è nome caldo”. Si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero l’esterno brasiliano della Lazio vicino ai bianconeri.

Il campionato chiama e la Juventus, questa volta, deve rispondere: “Presente“. Dopo tre turni andati a vuoto, occorre ripartire subito. Lo impone il campionato ed il raggiungimento dell’obiettivo minimo chiamato Champions League, fondamentale per iniziare a porre concretamente le basi per il futuro.

Massimiliano Allegri sembra ancora il prescelto per guidare i bianconeri la prossima stagione, anche al di là del contratto in essere che lo lega ancora per un altro anno alla società bianconera.

Cristiano Giuntoli ha già iniziato a tessere la tela. La Juventus che verrà sta muovendo i suoi primi passi e si cominciano ad intuire le prime mosse. Le indiscrezioni si susseguono velocemente e sono già diversi i giocatori associati ai bianconeri.

Il giornalista di Tuttosport, Sergio Baldini, intervenendo ai microfoni di TvPlay, ha parlato del mercato della Juventus.

“Felipe Anderson è nome caldo”

Sergio Baldini ha commentato le prime voci che circolano sui possibili obiettivi di mercato della Juventus in vista della prossima stagione.

L’attenzione della firma di Tuttosport si è incentrata sul profilo di Felipe Anderson, l’esterno brasiliano della Lazio il cui nome, nelle ultime settimane, è stato più volte accostato alla Juventus.

“Il brasiliano“, ha detto Sergio Baldini, “è un nome caldo visto che è a scadenza e si può chiudere in qualsiasi momento anche se la trattativa non è avanzata“. La prossima stagione la Juventus ritornerà in Champions League e dovrà necessariamente ampliare, quantitativamente e qualitativamente, il proprio organico.

L’esterno della Lazio è in scadenza di contratto e questo aspetto non è secondario in questa fase storica della Juventus. Felipe Anderson unisce qualità ad esperienza e rappresenta una valida alternativa a Chiesa ed Yildiz. E a proposito dell’attaccante azzurro, Baldini ha confermato che sono in corso i colloqui per il rinnovo del contratto che scadrà nel 2025.

L’eventuale rinnovo, però, non escluderebbe, secondo il giornalista di Tuttosport, l’ipotesi cessione. Per questo l’opzione Felipe Anderson risulta doppiamente importante.