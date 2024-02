Formazioni ufficiali Verona-Juventus: sorpresa Allegri in attacco

Verona-Juventus, le formazioni ufficiali. La Juventus vuole ritornare a vincere anche se Verona non è certo il campo più facile dove conquistare i tre punti.

Tre punti per cancellare tre turni da incubo. Al Bentegodi di Verona ci vorrà una Juventus ben diversa da quella vista, per modi di dire, contro Empoli, Inter ed Udinese.

Allegri chiede risposte, il campionato, ormai, un po’ meno. I recenti scivoloni della Juventus hanno spento qualsiasi residua speranza in ottica tricolore, ma sono state in grado di riaccendere, meravigliosamente, il discorso riguardante i posti validi per la prossima Champions League.

Il vantaggio della Juventus sembra ancora tranquillizzante, ma qualora proseguisse la mala china delle ultime gare tutto si complicherebbe. Ripartire da Verona è l’imperativo categorico partito dalla Continassa. E ripartire vuol dire soltanto vincere.

Nel tradizionale incontro con la stampa, alla vigila della gara di campionato, Allegri ha detto di avere ancora qualche dubbio. Il fronte offensivo ritroverà il suo pacchetto completo di attaccanti. Dusan Vlahovic ritornerà al suo posto. Da decidere chi sarà al fianco dell’attaccante serbo. Chiesa o Yildiz?

Verona-Juventus, le formazioni ufficiali

Il Verona occupa il terz’ultimo posto in classica. E’ in piena lotta per non retrocedere. Esattamente come Empoli ed Udinese…

Come ricordato dallo stesso Allegri in conferenza stampa, i gialloblù di Baroni hanno finora ben figurato contro le grandi per cui occorrerà che la Juventus non prenda sottogamba l’impegno, leggendo superficialmente la classifica.

Contro i ragazzi di Baroni la tenuta mentale dei bianconeri sarà determinante contro una squadra che lotterà con tutte le sue forze per non affogare. I gialloblù non avranno squalificati, mentre la Juventus ne conterà uno: Gleison Bremer.

Queste le formazioni ufficiali di Verona e Juventus:

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Dani Silva; Lazovic, Suslov, Folorunsho; Noslin Allenatore: Baroni

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Rugani, Danilo, Cambiaso, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Vlahovic, Yildiz All. Allegri

La gara tra Verona e Juventus sarà diretta dall’arbitro Marco Di Bello di Brindisi.