Hellas Verona-Juventus, colpo proibito a metà campo: Marelli “scagiona” Gatti

Hellas Verona-Juventus, colpo proibito a metà campo di Gatti. Ecco il commento di Marelli a Dazn. Il difensore scagionato

Folorunsho, autore del gol che aveva momentaneamente mandato avanti il Verona di Baroni – anche lui molto polemico sull’accaduto – è andato giù subito, come se qualcuno lo avesse centrato con un cazzotto o una cosa del genere.

Momento di tensione, con il giocatore del Verona che poi qualche minuto dopo è entrato ruvido sul difensore bianconero. Insomma, una partita maschia, come si diceva una volta, una sfida che la Juventus per forza di cose deve portare a casa anche perché deve rimanere al secondo posto in classifica alle spalle dell’Inter e davanti al Milan, che dietro spinge. E sul fatto successo a metà campo è intervenuto Marelli.

Hellas Verona-Juventus, le parole di Marelli

“Non c’è niente. Nemmeno il Var può intervenire perché non c’è condotta violenta” ha sentenziato l’ex arbitro che adesso commenta per Dazn tutti gli episodi arbitrali del match. Nonostante Baroni, come detto, avesse attaccato l’arbitro parlando di una gomitata, e anche Folorunsho avesse detto lo stesso. Ma alla fine non si è trattato di niente di questo genere. Ma si sa, quando gioca la Juventus è tutto gonfiato da tutti.