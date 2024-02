Juventus-Psg, l’affare è in cantiere: accordo in arrrivo

In estate la Juventus è attesa come una grande protagonista del calciomercato e i tifosi attendono con ansia delle novità.

In questa stagione c’è ancora tanto cammino da fare, ma gli ultimi passi falsi commessi non possono certo rovinare quanto di buono è stato fatto dalla formazione di Allegri. Capace di installarsi da subito in zona Champions League, che è poi l’obiettivo finale da raggiungere.

Con i soldi in arrivo dalla partecipazione al torneo internazionale si potrà lavorare serenamente sul mercato, andando alla ricerca di quei giocatori in grado di far compiere alla Juventus un salto di qualità. Soltanto così si potrà pensare di duellare con l’Inter per il tricolore. Ci sarà insomma diverso lavoro da fare per il direttore sportivo Giuntoli, che senz’altro avrà già stilato una lista di potenziali obiettivi da portare in bianconero.

Juventus Women, Calligaris pronta a rimanere a Torino

Intanto il club bianconero non si sta muovendo solamente riguardo la prima squadra. Non bisogna dimenticare che la Juventus ha più rappresentative e anche in campo femminile si cercherà di migliorare la rosa, chiamata sempre a lottare per il tricolore.

#JuventusWomen già convinta: allo studio il piano per acquistare Viola #Calligaris in estate dal #PSG 🇨🇭⚪️⚫️ I rapporti eccellenti col club parigino e la volontà della ragazza potrebbero fare la differenza. Più dettagli sotto pic.twitter.com/xpwi2G9woX — Mauro Munno (@Maumunno) February 16, 2024

Come ha rivelato Mauro Munno su X ci saranno novità in arrivo anche per le Women. La Juventus infatti è pronta a fare una offerta al Psg per far rimanere a Torino Viola Calligaris. La calciatrice, difensore, è approdata in prestito ma la volontà della svizzera sarebbe quella di continuare la sua carriera in Italia. I buoni rapporti con i transalpini aiuteranno a trovare una soluzione dal punto di vista economico.