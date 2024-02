Juventus, UFFICIALE: ha firmato fino al 2025

Ultimissime notizie Juventus: ha firmato fino al 2025, adesso è ufficiale. C’è il comunicato da parte del club bianconero.

La notizia era nell’aria, adesso è anche ufficiale. Svolta a sorpresa per i bianconeri con la società che dato il via libera per chiudere questa operazione di calciomercato. Il club ha reso noto i dettagli dell’accordo: quest’oggi è arrivata la firma sul contratto con scadenza fissata a giugno 2025.

Grandi manovre in casa Juventus. La società lavora al presente con uno sguardo al futuro. Ecco l’annuncio da parte del club che ha reso noto i dettagli di questa operazione. C’è la firma sul contratto con il dirigente che ha chiuso quest’altra trattativa di mercato.

Juventus: annuncio ufficiale, ha firmato il rinnovo

La Juventus ha deciso di confermare in rosa la giocatrice, che compirà 32 anni il prossimo 17 marzo. C’è l’annuncio sul rinnovo anche per la prossima stagione. Punto cardine della squadra di Montemurro, il portiere ha firmato il prolungamento di contratto con la nuova scadenza che è stata fissata a giugno 2025.

Rinnovo di contratto per il portiere della Juventus Women Pauline Peyraud-Magnin. Il club ha ufficializzato questo accordo con un comunicato stampa.

“La giocatrice prolunga, per un’altra stagione, il suo futuro con la Juventus firmando un contratto con scadenza al 30 giugno 2025”.

Arrivata nell’estate 2021, Pauline Peyraud-Magnin s’è resa protagonista degli ultimi successi della squadra bianconera vincendo un campionato, Coppa Italia e Supercoppa. Punto di riferimento per la squadra, è sedicesima nella classifica all-time della Juventus Women con ottantaquattro presenze.

Questo il commento di Pauline Peyraud-Magnin dopo il rinnovo con la Juventus fino al 2025: “E’ per me molto importante, sono contenta di aver firmato questo prolungamento. La mia storia continuerà qui alla Juventus. Voglio far parte di questo club, sono davvero felice di continuare a far parte di questa società e proseguire l’esperienza con le mie compagne e tutto lo staff. Futuro? Voglio continuare a vincere con la Juve e ripetere il successo della stagione 2021-2022 con il Treble (campionato, coppa Italia e Supercoppa, ndr). Essere portiere della Juventus è una cosa davvero bella, è un ruolo importante che sento con grande responsabilità. Sono tre anni che vesto questa maglia e sono sempre fiera di indossarla. Mi auguro di essere un punto di riferimento per le ragazze più giovani del settore giovanile”.