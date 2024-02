Tempo scaduto per Allegri, tasto stop dopo Verona-Juve: “Dimissioni”

Tempo scaduto per Allegri, dopo il pareggio contro il Verona i tifosi premono il tasto stop. I social sono scatenati. Chieste le dimissioni

Quattro giornate senza vittorie. Nemmeno contro il Verona che ha cambiato tantissimo durante l’inverno, la Juventus è riuscita a tornare a prendersi i tre punti. E sui social, quelli che già non vedevano di buon occhio il tecnico di Livorno, sono scatenati.

Niente da fare, si chiede un cambio immediato. Non tenendo però in considerazione che questo gruppo è quello che è, che non gioca bene, però, ma che è lì, dentro la zona Champions League che poi sappiamo bene come sia quello l’obiettivo stagionale. Dalla Juve comunque ci si aspetta di più, senza dubbio. Ci si aspetta un gioco diverso, ci si aspetta una reazione diversa. Ci si aspetta sì, qualcosa da Juve.

Social scatenati, impazza l’Allegri Out

E come detto sui social tutti sono scatenati. Tutti vogliono mandare via Allegri. E qualcuno, sapendo che la Juventus non si può permettere per quelle che sono le difficoltà economiche un altro allenatore, ne chiede le dimissioni. Sappiamo che non succederà, come sappiamo che nessuno dentro la società pensa ad allontanare il tecnico.