L’ha messo nero su bianco: affare Juve-Bayern, boom da 40 milioni

Non è stato certo un weekend da ricordare per i tifosi della Juventus, visto il risultato della loro squadra del cuore.

La formazione allenata da Massimiliano Allegri non è riuscita ad andare oltre il pareggio nello scontro giocato sabato pomeriggio sul campo di Verona. Un altro mezzo passo falso commesso in un periodo davvero molto delicato per i bianconeri.

Visti solo i due punti conquistati nelle ultime quattro partite disputate la Juventus si è allontanata definitivamente dal primo posto della classifica di serie A. L’Inter ha la strada spianata verso lo scudetto e i bianconeri adesso devono concentrare le loro energie nella lotta per un posto nella prossima edizione della Champions League. Un traguardo fondamentale da tagliare poiché consente di giocare un torneo prestigioso ma allo stesso tempo anche di incamerare dei soldi vitali per le casse della società. Soldi che serviranno anche a finanziare le prossime mosse di mercato della Juventus.

Juventus, fissato il prezzo di Goretzka del Bayern Monaco

Ci sono pochi dubbi sul fatto che la dirigenza doveva trovare al più presto dei rinforzi per migliorare la qualità di un organico che nella prossima stagione deve puntare allo scudetto. Serviranno dei volti nuovi in tutte le zone del campo e molto dipenderà anche dalle uscite che ci saranno.

Il direttore sportivo Giuntoli avrà senz’altro stilato una lista di potenziali colpi, tra giovani ed elementi d’esperienza che saranno chiamati ad essere dei leader, dei punti di riferimento per i compagni. Il giornalista Mirko Di Natale spiega che tra i nomi da tenere sott’occhio c c’è anche quello di Leon Goretzka, che potrebbe lasciare il Bayern Monaco. Non una primissima scelta, visto anche il prezzo: 40 milioni di euro. Ma è un profilo che piace ai bianconeri, senz’altro un centrocampista di grande spessore internazionale.