Stagione da dimenticare e addio a fine stagione: 10 milioni per la Juventus

Calciomercato Juventus, adesso il suo addio può diventare probabile. 10 milioni il prezzo del cartellino e del possibile addio.

Il futuro di Filip Kostic continua a essere oggetto di speculazione, con la Juventus che non lo considera incedibile e valuta attentamente le opzioni sul tavolo.

Dopo un mercato di incertezza tra un possibile trasferimento in Arabia Saudita e un ritorno in Germania, l’esterno d’attacco serbo si ritrova nuovamente al centro del mercato, soprattutto a seguito di una prestazione poco convincente contro l’Hellas Verona. La Juventus, secondo quanto riportato, non considera Kostic un giocatore imprescindibile e la sua discontinuità in campo ha spinto alcuni dirigenti della Continassa ad essere aperti ad ascoltare eventuali offerte, specialmente se si aggirano intorno ai 9-10 milioni di euro.

Kostic, la Juve valuta l’addio a 9-10 milioni

Nonostante il valore intrinseco del giocatore non sia in discussione, con quattro assist all’attivo quest’anno e tre gol e dieci assist nella stagione precedente, è la sua costanza e affidabilità che suscitano dubbi. In particolare, la prestazione del serbo contro l’Hellas Verona ha lasciato perplesso l’allenatore Massimiliano Allegri, che ha deciso di sostituirlo al 12′ del secondo tempo con Federico Chiesa, segno che il tecnico non ha gradito quanto visto in campo.

Tra le squadre interessate a Kostic figurano due club turchi di primo piano: Fenerbahce e Galatasaray, attualmente al vertice della classifica nella Super Lig. Tuttavia, per loro e per tutte le altre squadre interessate, il prezzo è già stato stabilito: offerte nell’ordine dei 9-10 milioni di euro saranno prese in considerazione dalla Juventus. Il futuro di Kostic rimane quindi avvolto da incertezza, ma è chiaro che la Juventus è aperta a valutare tutte le proposte che giungono sul tavolo, nella speranza di trovare la soluzione migliore per tutte le parti coinvolte.