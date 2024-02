Il gol di Huijsen fa impazzire il mondo Juventus: società nel mirino

Il gol di Huijsen fa impazzire il mondo Juventus. In questo periodo sembra andare tutto storto a Massimiliano Allegri ed alla società bianconera.

Vi sono periodi in cui tutto sembra filare per il verso giusto ed altri, invece, dove tutto sembra viaggiare in direzione contraria. In casa Juventus è il momento in cui tutto sembra remare contro la causa bianconera.

Quasi non bastassero i risultati negativi delle ultime settimane, vi sono anche le prestazioni di alcuni giocatori della Juventus, ora in prestito in altre formazioni di Serie A, che lasciano interdetti i tifosi bianconeri.

Al Benito Stirpe di Frosinone, nella gara di campionato che ha posto di fronte Frosinone e Roma, la partita si è sbloccata grazie ad una rete capolavoro di Dean Huijsen, difensore olandese di proprietà della Juventus, da gennaio in prestito ai giallorossi.

Una rete che non ha fatto altro che aumentare l’ostilità, già presente da settimane, nei confronti del tecnico Massimiliano Allegri. E sui social si scatena la rabbia frammista all’ ironia.

I social sono in ebollizione. La splendida rete di Dean Huijsen al Frosinone ha scatenato la reazione dei tifosi juventini che hanno prodotto un’infinità di messaggi, aventi un solo, unico obiettivo: Massimiliano Allegri.

C’è chi ricorda che: “con questa gemma di ragazzo in casa la Juventus ha preferito rinnovare Alex Sandro“, e chi vaticina che: “se rimane quello in panca fuggiranno tutti“. Non manca poi chi mette, l’uno accanto all’altro, due gioielli bianconeri: “Huijsen è l’Yildiz della difesa che non abbiamo avuto il coraggio di mettere in campo…”

Ma il messaggio più bello è ironia allo stato puro: “Vabbè dai togliere il posto ad Alex Sandro Del Piero non è facile per nessuno” e forse la maniera migliore per commentare la prodezza di un giovane che è ancora di proprietà della Juventus. Almeno fino a giugno…