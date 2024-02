Dal nerazzurro alla Juventus: Koopmeiners lo “porta” a Torino

Si guarda già avanti al futuro in casa Juventus, con l’obiettivo primario della conquista della Champions ancora nel mirino.

Dopo gli ultimi risultati ottenuti in campionato la formazione allenata da Massimiliano Allegri ha dovuto dire addio alla possibilità di lottare per lo scudetto. Tuttavia non bisogna dimenticare che i bianconeri alla vigilia del torneo non erano certo indicati tra i favoriti.

La missione da non fallire per la Juventus e la conquista di un piazzamento utile per partecipare alla prossima edizione della Champions League. Torneo che garantirebbe al club degli introiti elevati. Soldi utili per migliorare i dati relativi al bilancio ma anche per effettuare delle operazioni di calciomercato che sembrano essere indispensabili per far sì che la Juventus possa tornare a lottare per lo scudetto. C’è aria di rinnovamento nella rosa bianconera, con rinforzi che dovranno essere trovati in tutte le zone del campo.

Juventus, Carnesecchi come erede di Szczesny, ma c’è anche la Roma

Tra le possibili novità della prossima stagione potrebbe esserci anche quella relativa al portiere. Il rinnovo di Szczesny con la Juve sembra essere adesso in una fase di stallo e dunque in estate il pipelet polacco potrebbe decidere di cambiare aria. Le offerte di certo non gli mancherebbero.

Chi potrebbe essere allora l’erede? Portare calciomercato.com spiega che la Juventus sta seguendo con grande attenzione alla stagione di Carnesecchi dell’Atalanta. Il giovane estremo difensore è riuscito a scalzare Musso dal posto di titolare e sta confermando di essere uno dei migliori portieri in circolazione. L’Atalanta lo ha blindato con un contratto fino al 2028 che sembra allontanare ogni possibile rumor di calciomercato. Dopo Koopmeiners anche Carnesecchi dunque è tra gli obiettivi di una Juventus che vorrebbe far spesa in casa orobica. Attenzione però perché anche la Roma è interessata al portiere come erede di Rui Patricio.