Da Allegri a Thiago Motta, Zazzaroni a gamba tesa: “Ho parlato con Giuntoli”

La panchina della Juventus tra Allegri e Thiago Motta: Zazzaroni rivela di aver parlato con Cristiano Giuntoli

Sono giorni intensi per la Juventus che deve subito rimettersi in carreggiata dopo il quarto passo falso consecutivo.

I bianconeri hanno perso terreno sull’Inter e possono solo ringraziare il Milan per la mancata vittoria col Monza che consente alla squadra di Allegri di mantenere, quantomeno, il secondo posto. Il prossimo tris di partite contro Frosinone e Atalanta in casa e contro il Napoli al Diego Armando Maradona saranno decisive per il destino della Juve e per quello di Massimiliano Allegri. In merito alla sua situazione contrattuale è intervenuto a Pressing (su Mediaset) il direttore di Tuttosport Ivan Zazzaroni che ha smentito anche il commento di Massimo Mauro relativo all’allenatore livornese.

Juventus, Zazzaroni: “Giuntoli mi ha smentito la telefonata con Thiago Motta”

Le rivelazioni di Zazaroni sulla questione Allegri: “Per quello che so io non c’è alcuna novità sul suo futuro.

Sappiamo che ha ancora un anno di contratto, sappiamo che non l’hanno ancora chiamato. Io ho parlato con Giuntoli e mi ha smentito categoricamente la presunta telefonata con Thiago Motta. Altri dicono che la telefonata c’è stata”. Zazzaroni ha proseguito sul tecnico livornese: “In questo momento non c’è un elemento per dire che Allegri andrà via. Chiaro che i risultati possono determinare un cambiamento, però, ha ancora un anno di contratto da 7 milioni netti. Non hanno mai chiamato Allegri per mandarlo via, non c’è nessun accordo”.