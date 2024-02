Juventus, Del Piero assolve Allegri solo a metà: “Impensabile quanto accaduto”

Il parere di Alessandro Del Piero sul crollo della Juventus nell’ultimo mese di campionato

Il crollo della Juventus è sotto gli occhi di tutti e per Massimiliano Allegri sono tornati i fantasmi delle passate stagioni.

Alex Del Piero ha parlato a Sky Sport, commentando il momento della Juventus e di Massimiliano Allegri. Non sono parole banali quelle dell’ex capitano della Vecchia Signora, che analizzando il periodo no della compagine di Allegri ha toccato diversi argomenti, facendo anche un confronto rispetto alla passata stagione.

Juventus, Del Piero: “Senza coppe dovevano arrivare in uno stato diverso”

Ponendo l’accento in primis sulle defezioni alle quali la Juventus ha dovuto far fronte, Del Piero ha infatti spiegato:

“Credo che ci siano molte tematiche con attenuanti per Allegri, calciatori e risultato finale. Le questioni relative a Pogba e Fagioli non aiutano. La squadra è formata da molti ragazzi che per la prima volta in carriera affrontano determinate partite. Sul fatto che la Juventus doveva sfruttare il fatto di non disputare le coppe ci sono meno attenuanti. Sicuramente avrebbe dovuto arrivare a questo punto del campionato in uno stato diverso, dal punto di vista mentale, ma anche fisico e nervoso”.

Del Piero ha proseguito: “Che voto do alla Juventus? Posso non rispondere? Credo che per i programmi della società il voto sia molto alto, anche se questo scarico mentale dopo le sconfitte è impensabile”.