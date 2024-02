Napoli, UFFICIALE l’esonero di Mazzarri: ecco il nuovo allenatore

Ultimissime notizie Napoli: c’è l’esonero di Mazzarri. Ecco la scelta sul nuovo allenatore.

De Laurentiis conferma l’esonero dell’allenatore del Napoli Walter Mazzarri. Ecco la decisione sul prossimo mister, che guiderà gli azzurri per le prossime partite tra cui anche quella di campionato contro la Juventus in programma domenica 3 marzo alle ore 20,45.

Tanto tuonò che piovve. Il Mazzarri 2.0 non ha dato gli effetti sperati e così Aurelio De Laurentiis ha deciso di esonerarlo in anticipo, rispetto alla regolare scadenza di contratto fissata a giugno 2024.

Esonero Mazzarri Napoli: la scelta sul sostituto

Dopo intense riunioni, alla fine è arrivata la decisione ufficiale del Napoli sull’esonero di Walter Mazzarri. A poche ore dalla sfida di Champions League, valida per gli ottavi di finale contro il Barcellona in programma mercoledì 21 febbraio, è arrivata la comunicazione da parte del club riguardo l’addio di Mazzarri che non sarà in panchina per la sfida europea. Una decisione drastica che è arrivata a seguito del pareggio interno contro il Genoa, che aveva scombussolato l’ambiente azzurro. Per la sostituzione c’è una altro gradito ritorno, con la scelta di Adl di nominare come nuovo allenatore del Napoli Francesco Calzona.

Commissario tecnico della Slovacchia, ex collaboratore di Sarri e Spalletti, per il 55enne è la prima chance in una squadra di club da primo allenatore. Così Aurelio De Laurentiis sul profilo X ha accolto il neo allenatore del Napoli Francesco Calzona, salutando con affetto Walter Mazzarri che chiude la sua seconda esperienza in azzurro con 15 punti in 12 partite

“Un ringraziamento a Mazzarri che resterà un amico della famiglia De Laurentiis e del Napoli. E’ arrivato in un momento complesso per sostenere la squadra. Sarà sempre nel cuore dei napoletani”.

“Accogliamo e diamo un bentornato a Francesco Calzona che ha già lavorato nel Napoli sia con Sarri che con Spalletti”.

Intercettato da Sky Sport, De Laurentiis ha spiegato la scelta di ingaggiare come nuovo mister del Napoli Calzona: “Conosce l’80% di questa squadra. Il tempo ci dirà se la scelta sarà stata giusta oppure no. Noi dobbiamo aiutarlo a partire da domani. Alle 8.30 sarà qui a Napoli e poi andremo a Castelvolturno per conoscere la squadra”. Infine sul ritorno di Hamsik: “E’ intrigato dall’idea di tornare per questa società. Ricordiamo che è molto legato al Napoli, in passato ha rifiutato offerte di Milan e Juve per restare con noi. Vedremo…”.