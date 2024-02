Ne arrivano due dal Bayern Monaco: capolavoro Juve, le cifre del maxi affare

Calciomercato Juventus, adesso sarebbero ben due i colpi possibili, ecco, dunque, di seguito, tutti i dettagli delle trattative.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, la Juventus si prepara a un mercato estivo di grande impatto, con il direttore sportivo Giuntoli attento alle opportunità che si stanno presentando.

La squadra bianconera sta attraversando un momento difficile, con quattro partite senza vittoria, incluso il recente confronto diretto con l’Inter che ha messo in discussione molte certezze all’interno del club. Allegri, il tecnico della Juventus, potrebbe intervenire sul modulo di gioco, considerando un ritorno al 4-3-3 per potenziare il reparto offensivo, che ha segnato solo tre gol nelle ultime partite. Inoltre, sembra che il mister stia pensando di alzare il tono delle sue critiche verso la squadra, con il sostegno della società e del direttore sportivo Giuntoli. In vista della prossima stagione, la Juventus sta già lavorando sul mercato dei trasferimenti, concentrandosi soprattutto sul centrocampo. Due dei principali obiettivi sono Teun Koopmeiners e Samardzic, sebbene il primo richieda un investimento significativo. La Juventus, tuttavia, sta considerando alternative per non trovarsi impreparata, specialmente se Rabiot decidesse di non rinnovare il suo contratto, considerando che anche il Bayern Monaco è interessato al giocatore ma sempre dalla Germania ci sono due nomi interessati per il club bianconero.

Doppio colpo dal Bayern: Goretzka e Mazraoui per la Juventus

La Juventus sta monitorando da vicino il mercato del Bayern Monaco, con particolare attenzione su due giocatori: Goretzka e Mazraoui. Goretzka, in scadenza nel 2026, è un’opzione interessante per il centrocampo bianconero, mentre Mazraoui potrebbe essere una soluzione per rafforzare il reparto difensivo, in particolare il ruolo di terzino destro.

La presenza di Manna all’Olimpico di Roma per la partita tra la Lazio e il Bayern Monaco dimostra l’attenzione della Juventus verso questi giocatori e la volontà di essere pronta a cogliere le opportunità che il mercato estivo offrirà.