UFFICIALE | Esonerato dopo l’ultimo pari: per la Juve è già un ex

Si continua a giocare senza sosta nel campionato di serie A ma non solo, visto che si gioca con regolarità anche negli altri tornei.

La serie A ormai sembra essere già deciso, almeno per quanto riguarda il primo posto. L’Inter nelle ultime settimane ha aumentato il suo vantaggio sulla Juventus e viaggia spedita verso il tricolore. Nel mese di febbraio i bianconeri hanno perso terreno, solo 2 i punti conquistati nelle ultime quattro partite.

Proprio in virtù degli ultimi risultati non eccezionali si è tornati a parlare del futuro della panchina della Juventus. Allegri ha ancora un altro anno di contratto, ma non si escludono delle novità nel corso dell’estate. Tanti tifosi auspicano un cambio di rotta.

L’ex tecnico della Juventus Next Gen Zauli esonerato dal Crotone

Nel frattempo c’è una notizia che riguarda un cambio in panchina in serie C, si parla tra l’altro dell’ex guida tecnica della Juventus Prima e della Next Gen Lamberto Zauli, che ha lavorato a Torino dal 2019 fino al 2022. Per lui è arrivato un esonero dopo il pareggio contro il Taranto.

Esonerato l'allenatore del Crotone Lamberto Zauli. Decisione dopo quarto pareggio consecutivo. In arrivo Baldini #ANSA https://t.co/PnKrETJkpe — Ansa Calabria (@AnsaCalabria) February 19, 2024

“Il Football Club Crotone comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Lamberto Zauli. – si legge in una nota ufficiale della società calabrese – Nel ringraziare il tecnico per l’impegno e la dedizione in quest’anno alla guida della squadra, la società intende augurargli un grosso in bocca al lupo per le sue future esperienze professionali”. L’ex tecnico della Next Gen bianconera dunque chiude la sua esperienza con i rossoblu, che militano nel girone C di serie C, dopo le ultime sei partite senza successi. Al suo posto dovrebbe arrivare Silvio Baldini.