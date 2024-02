Calciomercato Juventus, 35 milioni più una contropartita: il nuovo acquisto è lui

Calciomercato Juventus, 35milioni di euro più una contropartita tecnica. Parti a lavoro per trovare l’accordo. Il nuovo acquisto è stato scelto

Se ne parla da molto tempo e arrivano conferme sui contatti che la Vecchia Signora ha iniziato da diverse settimane. E che continuano in maniera importante. Insomma, senza girarci troppo intorno, Cristiano Giuntoli ha decisamente individuato l’innesto per la prossima stagione. Un innesto che la Juve vuole a tutti i costi.

E parliamo di un colpo importante in mezzo al campo, un elemento che fa la differenza e che nel corso delle ultime stagioni con quel Gasperini che potrebbe vedersi a Torino l’anno prossimo, è cresciuto in maniera esponenziale. Sì, avete capito che parliamo di Koopmeiners, centrocampista della Dea che i bianconeri vogliono per l’anno prossimo.

Calciomercato Juventus, Soulé nell’operazione

Secondo quanto scritto da L’Eco di Bergamo l’Atalanta ha messo il prezzo: 60milioni di euro, una richiesta indecente quasi per il classe 1998. Ma i bergamaschi non hanno bisogno di fare cassa, quindi sotto quella cifra difficilmente scenderanno. Ma la Juve, si legge, ha in mano la possibile contropartita tecnica che potrebbe far abbassare le richieste di cash da parte dei Percassi: quel Soulé adesso al Frosinone che sta facendo benissimo.

Si potrebbe chiudere, quindi, con 35milioni di euro più il cartellino dell’argentino. Si tratta quindi per quella che potrebbe essere davvero un’operazione importante per la Vecchia Signora, che potrebbe regalare ad Allegri o a chi per lui un giocatore in grado non solo di giocare in mezzo al campo con qualità tecniche che di sicuro non scopriamo noi, ma anche di trovare con regolarità, e non è poca cosa, la via della rete.