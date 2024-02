L’Inter lo ha fatto ancora, Zhang graziato: 275 milioni di euro

L’Inter lo ha fatto ancora, ecco quale sarebbe l’obiettivo della famiglia Zhang: la scadenza, intanto, è fissata a maggio 2024.

I continui passi falsi della Juventus hanno favorito la fuga dell’Inter, che da sabato scorso è sempre più sola in vetta alla classifica. Sembra trascorsa un’eternità da quando bianconeri e nerazzurri si avvicendavano in cima alla graduatoria ma in realtà si tratta solo di poche settimane. Lo spartiacque potrebbe essere stato lo scontro diretto di San Siro, vinto 1-0 dalla squadra di Simone Inzaghi grazie ad un’autorete di Federico Gatti.

In realtà il momento difficile della Juventus era già iniziato una settimana prima, quando si interruppe la striscia di vittorie consecutive nella sfida con l’Empoli allo Stadium. I toscani riacciuffarono la Signora con Baldanzi, giocatore che di lì a pochi giorni sarebbe finito alla Roma. La Juve non è riuscita a riscattare quelle due prestazioni deludenti né con l’Udinese, che addirittura ha portato via i tre punti dallo Stadium, né con il Verona. Gli scaligeri nell’ultimo fine settimana hanno impedito a Vlahovic e compagni di tornare al successo e di conseguenza l’Inter ne ha approfittato, portandosi a +9 (con una partita in meno).

L’Inter lo ha fatto ancora, Oaktree pronta ad estendere il prestito a Suning

Non sembrano avere punti deboli i nerazzurri, ormai lanciatissimi verso il tricolore. L’Inter, che stasera sarà impegnata con l’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, sente di avere in tasca lo scudetto. Il campionato è ancora molto lungo – siamo a febbraio – ma ad oggi solo un “suicidio sportivo” degli uomini di Inzaghi potrebbe far rientrare in corsa Juve e Milan.

Presto però la società nerazzurra dovrà fare i conti con altri tipi di scadenze. Nel mese di maggio scadrà il prestito di Suning, attuale proprietario del club, sottoscritto nel 2021 con il fondo Oaktree e che ammonta a 275 milioni di euro. Secondo l’agenzia Reuters, tuttavia, Oaktree e Goldman Sachs – advisor di Suning – sarebbero al lavoro per estendere il prestito. L’idea della famiglia Zhang sarebbe dunque quella di restare alla guida dell’Inter.