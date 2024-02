Juventus, comunicato UFFICIALE: operazione riuscita e lungo stop

Intervento chirurgico riuscito. C’è il comunicato ufficiale del club sul lungo stop. Tutti i dettagli svelati.

Questa mattina, il calciatore Fabrizio Poli è stato sottoposto a un intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’operazione è stata eseguita dal Prof. Roberto Rossi ed è stata definita perfettamente riuscita.

Il giocatore, che milita nella Juventus Next Gen, si trova ora in fase post-operatoria e inizierà nei prossimi giorni un programma riabilitativo mirato, finalizzato alla completa ripresa dell’attività agonistica.

Il legamento crociato anteriore è una delle strutture fondamentali per la stabilità e la funzionalità del ginocchio durante l’attività sportiva. La sua rottura è un infortunio comune tra gli atleti, e la ricostruzione chirurgica è spesso necessaria per consentire al giocatore di tornare alle prestazioni ottimali. L’intervento eseguito dal Prof. Roberto Rossi è stato accolto con soddisfazione da parte del calciatore e del suo staff medico, che ora concentreranno i loro sforzi sulla riabilitazione di Poli. Quest’ultima fase sarà fondamentale per garantire una ripresa sicura e completa dell’attività sportiva, garantendo al giocatore la migliore opportunità di tornare in campo al più presto.

La squadra e i tifosi di Fabrizio Poli non vedono l’ora di vederlo tornare in azione, e tutti augurano al giocatore una pronta guarigione e un rapido ritorno ai vertici del calcio professionistico.