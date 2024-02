De Paul alla Juventus: l’annuncio dell’argentino al triplice fischio

De Paul alla Juventus. Al termine della gara che ha visto l’Atletico Madrid impegnato a San Siro contro l’Inter, il centrocampista ha parlato di mercato.

L’ottavo di finale di Champions League, che ha visto di fronte, a San Siro, l’Inter di Simone Inzaghi e l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Diego Simeone e terminata con la vittoria di misura dei nerazzurri, ha avuto un osservatore speciale: Cristiano Giuntoli.

La gara è importante, è un ottavo di Champions League, con in campo diversi campioni, dall’una e dall’altra parte. Ma è probabile che il direttore tecnico bianconero abbia focalizzato la sua attenzione su un giocatore soltanto.

Una passione datata quella di Cristiano Giuntoli per Rodrigo de Paul, centrocampista argentino dell’Atletico Madrid, classe 1994, con un importante passato in Italia con un’altra maglia bianconera, quella dell’Udinese della famiglia Pozzo.

Un po’ l’estate scorsa, un po’ anche nella sessione invernale la Juventus ha provato a trovare la soluzione giusta per arrivare a dama, ma la soluzione giusta non si è trovata. E de Paul è rimasto a Madrid. Chissà se la sessione estiva 2024 potrà essere quella giusta.

Da questa sera, però, tutto sembra più complicato.

De Paul alla Juventus. Cala il gelo

La sconfitta di misura contro l’Inter ha lasciato l’amaro in bocca ai ragazzi di Diego Simeone. Anche Rodrigo de Paul non può certo essere soddisfatto del risultato. Ma c’è fiducia per la gara di ritorno a Madrid.

Ma ai microfoni di Sportmediaset il campione del mondo argentino non si può sottrare all’inevitabile domanda di mercato riguardante la presunta trattativa per il suo passaggio alla Juventus. La sua risposta ha gelato i tifosi bianconeri.

“Se potevo tornare in Italia e giocare per la Juventus? No! Sono felice all’Atletico e voglio rimanerci per tanto tempo“. Frase di circostanza o nata da una profonda convinzione? A Cristiano Giuntoli il compito di conoscere la verità.