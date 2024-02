Juventus, Chiesa a pancia in giù alla fine dell’allenamento: la FOTO fa il giro del web

Juventus, l’attaccante bianconero è apparso in difficoltà nelle ultime apparizioni. E quella foto fa discutere.

Nel momento decisivo della stagione, quando vincere è davvero l’unica cosa che conta, la Juventus si è improvvisamente smarrita. I bianconeri di Max Allegri non solo hanno perso lo scontro diretto con l’Inter a San Siro lo scorso 4 febbraio ma hanno toppato anche con le cosiddette “piccole”. Contro Empoli, Udinese e Verona la Signora ha raccolto solamente due punti: una brusca frenata che ha fatto svanire i sogni scudetto dei tifosi.

Sì, per diverse settimane gli aficionados juventini erano tornati a credere alla possibilità di vincere il tricolore, titolo che non entra nella bacheca bianconera ormai dall’estate 2020. E con ogni probabilità bisognerà aspettare ancora per rivedere la Juventus con lo stemma verde, bianco e rosso sul petto. L’Inter, infatti, è volata a +9 e deve recuperare ancora la partita con l’Atalanta, lo scorso gennaio rinviata per gli impegni dei nerazzurri in Arabia Saudita con la Supercoppa Italiana. Per riacciuffare la squadra di Simone Inzaghi servirà un’impresa ma non dipende solamente da Vlahovic e compagni.

Juventus, ecco la foto di Chiesa post-allenamento

Tocca ad Allegri, in questo momento, tranquillizzare un gruppo che sembra aver perso le certezze ritrovate nella prima parte della stagione.

Dai Chiesa la prossima volta ti portano un materasso 😂 pic.twitter.com/ygWAvUWnSp — ᑭᗩᘔᘔOᑭᗴᖇYIᒪᗪIᘔ 😛🤍🖤 (@pazzamentejuve) February 21, 2024

Molti giocatori stanno performando al di sotto delle proprie possibilità. Vlahovic sabato a Verona è tornato a segnare ma l’ha fatto solo su rigore. Non riesce ad essere incisivo neppure Federico Chiesa, probabilmente rallentato dai continui problemi fisici. L’esterno potrebbe risentire anche della “vicenda rinnovo”, lontana dalla conclusione. Il contratto dell’ex viola scade nel 2025 e senza un accordo prima dell’estate non è da escludere che la Juve decida di metterlo sul mercato. Intanto nelle ultime ore è diventata virale la foto che ritrae l’attaccante sdraiato per terra al termine dell’allenamento pomeridiano.