L’Arsenal lo soffia alla Juventus: 60 milioni sul tavolo

60 milioni sul tavolo per portare a dama un grande affare. Una trattativa che, qualora andasse a buon fine, lascerebbe molti a bocca asciutta.

Vero è che il mercato invernale si è concluso qualche settimana fa e quello estivo sembra ancora abbastanza lontano, ma quante volte abbiamo raccontato che il mercato non dorme mai.

Non dorme per nessuno. In tutta Europa. Sottotraccia, ma poi nemmeno tanto, nascono, si avviano, e spesso si concludono con un nulla di fatto, infinite trattative. Il calcio italiano, negli ultimi anni, non naviga nell’oro. I club italiani non sono molto competitivi in ambito internazionale.

Più che aspirare a competere con i club più ricchi, sfida persa in partenza, le nostre società, soprattutto le più conosciute, le più rinomate, quelle più indebitate, sperano quasi che siano proprio i club con più disponibilità economiche ad alzare la cornetta del telefono e a chiamarle per avviare una trattativa che potrebbe cambiare i loro orizzonti.

Ed è così che i talenti migliori della Serie A corrono sempre il rischio di lasciare i nostri confini per sbarcare oltre Manica o in Germania o in Francia.

60 milioni sul tavolo ed il tulipano se ne va via

Lo è già, e lo sarà ancora di più la prossima estate. Joshua Zirkzee, 22enne gioiello olandese del Bologna, è e sarà l’oggetto del desiderio del prossimo mercato estivo.

L’attaccante felsineo è il sogno di diverse società italiane, ma la sfida sembra impari se in campo scenderà l’Arsenal di Mikel Arteta. E’ quanto annunciato da fichajes.net che ci fa sapere come il club londinese sia disposto a mettere sul tavolo, per Joshua Zirkzee, una somma tra i 50 e i 60 milioni di euro.

Il talento del Bologna ha una clausola rescissoria di 40 milioni di euro che però è valida soltanto per il Bayern Monaco. L’Arsenal, così come chiunque altro club volesse approcciarsi al 22enne attaccante, dovrà sborsare una cifra decisamente superiore per accontentare le richieste del Bologna.

Il futuro di Joshua Zirkzee sarà in un grande club. In Serie A o in Premier League?