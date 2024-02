Non solo Felipe Anderson, la Juve emula Marotta: “Almeno due colpi gratis”

Calciomercato Juventus, non solo Felipe Anderson: ecco come si potrebbe muovere Giuntoli la prossima estate. C’è l’annuncio in diretta

Di soldi ce ne sono pochi, soprattutto dopo l’investimento per Alcaraz che dopo il prestito oneroso verrà sicuramente preso a titolo definitivo dalla Juventus la prossima estate. Ecco perché Giuntoli, imitando il collega Marotta, si sta muovendo per cercare di piazzare dei colpi a parametro zero.

Uno dovrebbe essere l’esterno brasiliano della Lazio Felipe Anderson. Non ci sono al momento possibilità di rinnovo contrattuale per lui e non ce ne dovrebbero essere nei prossimi mesi, tant’è che si parla anche di un accordo già raggiunto tra le parti. E potrebbe anche non essere finita qui, almeno secondo quanto raccontato da Romeo Agresti, giornalista di goal.com che segue la Juventus, che ha parlato durante la consueta puntata di Juventibus.

Calciomercato Juventus, le parole di Agresti

“Il mercato dei parametri zero vedrà la Juventus molto protagonista. Secondo me ci saranno almeno un paio di innesti”. Queste le parole di Agresti, che svela quindi quali sono le strategie, o per meglio dire potrebbero essere le strategie, della dirigenza bianconera nei prossimi mesi. Come detto in precedenza le possibilità economiche sono poche, e qualcuno che si svincola alla fine dell’anno, anche importante, c’è sicuramente.

Una Juve che comunque non è nuova a questo tipo di operazioni, anche negli anni scorsi qualcuno in questo modo è arrivato e qualcuno nei prossimi mesi potrebbe prendere la via della Continassa senza che il club versi nemmeno un euro nelle casse delle società di provenienza. Ormai il calciomercato si fa anche in questo modo, c’è poco da dire e poco da fare.