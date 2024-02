Rinnovo con doppia clausola: la Juventus ha rotto gli indugi per il gioiello a centrocampo

Rinnovo con doppia clausola, presentata una proposta di rinnovo fino al 2026. Il club bianconero adesso aspetta la risposta.

L’estate è ancora molto lontana e di conseguenza lo è anche il calciomercato. Si è da poco conclusa la sessione invernale – neppure un mese fa il gong – con la Juventus che si è limitata ad effettuare un paio di operazioni con l’obiettivo di colmare le lacune in rosa. I due nuovi acquisti, tuttavia, ancora non sono riusciti ad incidere.

Il club bianconero ha acquistato il difensore portoghese Djalò dal Lille, che non ha ancora debuttato con la sua nuova maglia. Si spera possa farlo presto: non è da escludere che Massimiliano Allegri decida di lanciarlo nella mischia domenica prossima con il Frosinone. Il problema è che il centrale lusitano è reduce da un brutto infortunio che l’ha tenuto fermo per diversi mesi e dunque va inserito con cautela. L’altro volto nuovo è l’argentino Alcaraz, arrivato dal Southampton. Un giocatore dal futuro radioso, che può fare la fortuna della Juventus. Il tecnico livornese l’ha fatto esordire ma gli ha concesso finora solamente pochi minuti. Non lo vede ancora come un titolare, come ha ribadito in conferenza stampa.

Rinnovo con doppia clausola, Grosso vicina al rinnovo

Cristiano Giuntoli ha fatto quel che poteva ma la sua mente è già rivolta al futuro. In estate il direttore sportivo bianconero potrebbe sbizzarrirsi di più: la Juve con ogni probabilità potrà contare sugli introiti della Champions League e non è da escludere che avvenga pure qualche cessione eccellente all’estero.

La #JuventusWomen nelle scorse settimane ha rotto gli indugi per il rinnovo di Julia #Grosso: presentata proposta competitiva fino al 2026 con doppia clausola. La palla passa alla canadese (c’è il nodo UWCL), tutto sotto pic.twitter.com/OzlK5EqAQt — Mauro Munno (@Maumunno) February 21, 2024

Ci sono interessanti novità invece per quanto riguarda la Juventus Women. Come riporta il portale Juventusnews24, il club bianconero ha presentato una proposta di rinnovo alla centrocampista canadese Julia Grosso, che potrebbe rifirmare fino al 2026. Adesso spetta alla giocatrice decidere se legarsi alla Juve per altri due anni.