Tutti felici e contenti: addio Juventus, il Milan lo prende e ringrazia

Ultimissime notizie calciomercato Juventus: ecco nuovi aggiornamenti in merito al futuro del calciatore che può finire al Milan.

Arrivano nuove indicazione sulla prossima squadra del giocatore. Addio Juventus, il Milan lo prende ed esulta anche tecnico che avrà la possibilità di allenarlo. Ecco le ultimissime su questa trattativa che può entrare nel vivo nel corso della sessione estiva di calciomercato 2024.

Il calciomercato estivo è ancora lontano ma le società stanno già lavorando per individuare i rinforzi da prendere per la prossima stagione. C’è la beffa per la Juventus con il Milan pronto ad entrare in azione per il calciatore.

Calciomercato Juventus: Milan anticipa tutti, lo prende in estate

Nuove voci che arrivano da Milan e che riguardano l’attaccante che è stato scelto da Zlatan Ibrahimovic. Il dirigente dei rossoneri ha dato il suo placet per chiudere questa operazione che blocca la Juventus che non avrà possibilità di intervenire per rilanciare, visto che per la prossima estate ha altre priorità.

L’obiettivo numero uno, per l’attacco del Milan, è Joshua Zirkzee. A confermare la notizia è Radio Rossonera che svela ulteriori dettagli riguardo questo affare di calciomercato che riguarda il bomber di proprietà del Bologna, protagonista in questa prima parte di stagione in Serie A con 9 gol e 4 assist in 24 presenze. Ci sono già stati dei contatti interlocutori tra gli agenti del calciatore e la dirigenza rossonera che non ha ancora deciso se rinnovare il contratto di Olivier Giroud che è in scadenza a giugno 2024. A prescindere dalla decisione sul prolungamento del francese, il Milan la prossima estate rinforzerà l’attacco con un profilo giovane. Nonostante le voci su Sesko del Lipsia, il club ha individuato in Zirkzee il profilo giusto da prendere per il prossimo calciomercato estivo 2024. C’è anche l’approvazione di Ibrahimovic, che lo ritiene perfetto per l’attacco del Milan. Nonostante gli interessi da parte di altre società straniere, la sensazione è che Zirkzee preferirebbe proseguire la sua esperienza in Italia. A prescindere, dunque, da chi sarà il prossimo allenatore che dovrà sostituire Pioli – con Conte sempre in pole – i rossoneri sono pronti a sferrare questo colpo mettendo tanti soldi sul tavolo del Bologna che a fine stagione dovrà prendere una decisione sul futuro dell’olandese. Anche la Juventus è in corsa per Zirkzee anche se, senza la cessione di Vlahovic, è difficile pensare ad un nuovo innesto in quella zona di campo. Ecco perché il Milan parte avvantaggiato visto che s’è già mosso per anticipare tutta la concorrenza.