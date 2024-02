Zidane-Juventus, è successo ancora: “Ci va a piedi”

Zidane-Juventus, una rivelazione dalla Francia che apre a scenari importanti per il futuro. Ecco le parole di un amico dell’ex tecnico del Real Madrid

Si parla molto del futuro di Allegri, così come si parla molto di quelli che potrebbero essere i sostituti del tecnico livornese sulla panchina della Juventus. Antonio Conte e Thiago Motta sono i nomi più gettonati, ma anche quello di Zidane, soprattutto nei mesi scorsi, è apparso molto caldo.

Una pista che sembra essersi leggermente raffreddata al momento, ma che adesso dopo le rivelazioni di un amico di Zizou, riportare in Francia da Rmc Sport, potrebbe ritornare molto gettonato dalle parti di Torino. Come sappiamo Zidane da quando ha lasciato il Real Madrid non ha più allenato, in attesa di una chiamata giusta che ancora non è arrivata. Ma andiamo a vedere insieme queste indiscrezioni, che potrebbero aprire degli scenari importanti per il futuro.

Zidane-Juventus, la rivelazione

“Zinédine non vede l’ora di tornare a lavorare come allenatore. Juventus o Bayern? Se la Juventus glielo chiedesse, ci andrebbe a piedi. Ma il progetto del Bayern sarebbe importante per lui e non certo per l’aspetto finanziario”. Insomma, la pista Juventus alletta sempre il fantasista francese che ha vissuto momenti importanti della sua carriera prima di andare al Real Madrid. Il fascino bianconero dentro Zidane a quanto pare è sempre rimasto invariato. E chissà, magari potrebbe diventare una soluzione per il futuro della Juve.