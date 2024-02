Alla fine ci hanno ripensato, 60 milioni per Vlahovic: bye bye Juventus

Nuovo assalto della big a Dusan Vlahovic: pronti 60 milioni di euro per strapparlo alla Juventus

Il calciomercato estivo potrebbe mettere la Juventus di fronte ad una scelta concreta e difficile che riguarda uno dei pezzi grossi della rosa.

Si tratta di Dusan Vlahovic, l’attaccante trascinatore di questa Juventus, autore di 13 gol in campionato. Dopo una stagione altalenante tra infortuni e prestazione poco convincenti, quest’anno il serbo si è preso la squadra sulle spalle, diventando determinante nel cammino della squadra di Allegri. I gol stanno arrivando con continuità, così come le prestazioni, se pur nelle ultime uscite anche lui abbia mostrato un calo così come tutta la squadra. Rispetto all’anno scorso ha fatto uno switch, non solo dal punto di vista tecnico ma anche in termini di personalità e leadership. In estate è stato ad un passo dal lasciare Torino e a pochi mesi dalla nuova sessione estiva di mercato possiamo dire che la sua permanenza alla Juventus è a forte rischio.

Juventus, torna forte il Chelsea su Vlahovic: 60 milioni sul piatto

Il Chelsea sta sondando il terreno per il nuovo attaccante che guiderà il reparto nella prossima stagione.

Tra i profili valutati dai Blues c’è anche quello di Dusan Vlahovic che, come riportato da fichajes.net, potrebbe tornare di moda per il Chelsea in vista del prossimo calciomercato estivo. Mauricio Pochettino ha sempre spinto per il suo acquisto e ancora ora lo considera una prima scelta. Non molti mesi fa il serbo stava per approdare a Londra nell’affare con Lukaku che sarebbe invece andato a Torino. Uno scambio che ha tenuto banco per diverse settimane, prima di concludersi con un nulla di fatto per distanza economica tra le parti. Il Chelsea ad oggi sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra vicina ai 60 milioni ma la Juventus potrebbe chiedere di più per il suo bomber. Anche Arsenal e Real Madrid restano delle papabili candidati all’acquisto dell’ex Fiorentina ma il Chelsea ad oggi sembra essere un passo avanti alle rivali.