Autostrada Juve-Milan: via Theo, i rossoneri vogliono un pupillo di Allegri

Intreccio di mercato tra Juventus e Milan: i rossoneri pescano dai bianconeri il sostituto di Theo Hernandez

Il calciomercato estivo è ancora distante ma già si iniziano a intravedere scenari interessanti anche tra i club di Serie A.

La Juventus è a caccia di occasioni convenienti da cogliere durante il mercato estivo ma deve anche fare attenzione ai possibili assalti per i suoi giocatori migliori. Uno scenario possibile vedrebbe un intreccio d mercato tra Juventus e Milan. I rossoneri potrebbero dire addio a Theo Hernandez che è finito concretamente nel mirino del Paris Saint-Germain. Come riportato da fichajes.net, il PSG è pronto all’assalto per il terzino francese che raggiungerebbe suo fratello proprio a Parigi. Se pur Theo sia molto legato al Milan, la chiamata del club parigino questa volta potrebbe portarlo ad accettare. In quel caso la squadra di Stefano Pioli si ritroverebbe a dover colmare un vuoto enorme, visto che ad oggi l’ex Real Madrid è uno dei perni assoluti del ‘Diavolo’. Theo tornerebbe nel suo paese e ritroverebbe il fratello che occupa proprio il suo ruolo.

Juventus-Milan, l’intreccio tra terzini: se parte Theo Hernandez i rossoneri punterebbero Cambiaso

Uno switch possibile nella carriera di Theo Hernandez che costringerebbe il Milan a correre ai ripari.

Il Milan si sta già guardando intorno per il possibile sostituto che in estate era stato individuato in Juan Miranda, classe 2000 del Real Betis. Ci sono anche altre opzioni che potrebbero stuzzicare i rossoneri, una di queste riguarda l’esterno della Juventus Andrea Cambiaso. Anche lui classe 2000, reduce dalle stagioni in Serie A con Genoa e Bologna, quest’anno ha avuto un exploit nella Juve di Allegri, diventando un titolare di fondamentale importanza.

L’allenatore livornese lo ha impiegato come quinto nel 3-5-2 ma anche come interno di centrocampo, due ruoli che il calciatore italiano ha dimostrato di interpretare molto bene, oltre al ruolo naturale di terzino sinistro. La Juventus non è intenzionata a lasciare andare Cambiaso che ha un contratto fino al 2027 con i bianconeri. Al momento quella del Milan è solo un’idea e non una trattativa concreta. Non è escluso, però, che tra i due club possa intavolarsi un dialogo. Molto dipenderà dal destino di Theo Hernandez.