Calciomercato Juventus, musica per le orecchie di Giuntoli: apertura UFFICIALE

“Pronto per un top club”. Sembra che la società bianconera abbia già deciso il numero uno della prossima stagione.

Due portieri, ma la sensazione è che nessuno dei due possa sentirsi al sicuro in vista della prossima stagione. Wojciech Szczesny e Mattia Perin, i due estremi difensori della Juventus, stanno valutando il loro futuro. Esattamente ciò che facendo anche Giuntoli.

Il direttore tecnico bianconero sa bene che, per motivi diversi, i due portieri potrebbero lasciare la Juventus al termine di questa stagione. Szczesny ha il contratto in scadenza a giugno del 2025 e dovrà discutere con la Juventus il prolungamento di contratto.

Un rinnovo, che potrebbe essere anche di un solo anno, che permetta, però, alla società bianconera di spalmare l’ingente ingaggio del numero uno bianconero, pari a 6,5 milioni di euro netti. Nel caso che il portiere rifiuti la proposta economica della Juventus non è esclusa la sua cessione a giugno.

Per Perin, anche lui con il contratto che scadrà nel 2025, sono assai più alte le probabilità che lasci la Juventus a fine stagione dal momento che ha un ottimo mercato e che intende ritornare a vestire la maglia da titolare, in Italia o all’estero.

In un tale contesto sembra quasi inevitabile che il direttore tecnico bianconero osservi il possibile mercato dei portieri. La sua attenzione sembra volta verso il numero uno del Monza, Michele Di Gregorio.

Del numero uno brianzolo ha parlato il suo agente, Carlo Alberto Belloni. L’agente ha parlato in esclusiva per Sportitalia. Inevitabile la domanda sul futuro del numero uno della formazione allenata da Raffaele Palladino.

Le voci dell’interessamento della Juventus per Michele Di Gregorio si inseguono da tempo ed il suo agente, alla domanda su come vedrebbe il ‘suo’ portiere in una squadra che lotta per lo scudetto, ha risposto con fermezza:

“E’ pronto per un top club. Dove andrà lo scopriremo nei prossimi mesi“. Sarà Juventus?