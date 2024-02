Nuovo difensore Juventus, svolta lampo: Arthur pedina di scambio

Calciomercato Juventus, alla ricerca di un nuovo difensore i bianconeri potrebbero usare Arthur come pedina di scambio. Lo scenario

Un difensore la Juventus la prossima estate lo dovrà prendere, su questo pensiamo ci siano pochi dubbi soprattutto perché in primis Alex Sandro andrà via e ancora non si conoscono quelle che sono le intenzioni societarie per Rugani, un altro che potrebbe salutare.

E i bianconeri hanno diverse pedine che potrebbero aiutare in questa situazione, una di queste è Arthur, in prestito alla Fiorentina, che con Italiano sta vivendo quasi una seconda giovinezza dopo delle annata difficili tra Juventus e Liverpool. Si intavolerà una trattativa si legge nell’edizione odierna di TuttoSport, e in questa potrebbe entrare anche un difensore della Viola.

Calciomercato Juventus, Arthur per Martinez Quarta

Nel mirino della Juve ci potrebbe finire Martinez Quarta, difensore con il vizio del gol che ha un contratto in scadenza nel 2025. Il rinnovo è in salita, pochi i margini di manovra, e i toscani potrebbero decidere di cederlo alla fine di questa stagione per evitare tutti i rischi di un addio a parametro zero. E magari Giuntoli potrebbe decidere di inserire appunto il centrocampista brasiliano nella possibile operazione.

In tutto questo Martinez Quarta non è sicuramente l’unico difensore al centro delle attenzioni bianconere. Si parla anche di Calafiori del Bologna, riscoperto centrale da Thiago Motta dopo che era arrivato come terzino sinistro. Ma nel cuore della retroguardia l’ex Roma sta facendo assai bene e si è ormai calato in un ruolo diverso rispetto al solito. E questo hanno fatto sì che scattasse l’attenzione bianconera.