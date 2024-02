Scambio in Premier League: mazzata Juventus, la clausola è un Everest

By

Scambio di prestiti in Premier League: la clausola è un Everest da scalare. Per i bianconeri possibilità vicine allo zero. Ecco la situazione

Nei giorni scorsi dall’Inghilterra, e precisamente il Telegraph, spiegava che la Juventus guardava da vicino la situazione relativa ad Olise, esterno del Crystal Palace che alla fine della stagione dovrebbe cambiare aria. Veniva ipotizzato, anche che i bianconeri per arrivare al 22enne avrebbero potuto mettere sul piatto il cartellino di Soulé, per quello che sarebbe stato uno scambio.

Bene (o meno bene), la situazione non sembra essere proprio così. Perché dopo l’anticipazione inglese in Italia i giornalisti che seguono da vicino le vicende della Vecchia Signora si sono iniziati a muovere per cercare di capire la situazione. E uno di questi è stato Mirko Di Natale. Che ha fatto il punto proprio sul giocatore della Premier League.

Scambio per Olise, la situazione

“La possibilità che Michael Olise cambi squadra la prossima estate è molto alta. La clausola rescissoria del Cristal Palace è superiore ai 50milioni di sterline. I club più caldi al momento sono Manchester United e Chelsea. Sulla Juventus da verifiche effettuare su quanto scritto dal Telegraph non ci sono, al momento, riscontri concreti”.

Evidente che quella che viene fuori è una situazione diversa rispetto a quanto hanno raccontato al di là della Manica un paio di giorni fa, anche se la porta non viene del tutto chiuso, ovvio. Ma da qui a pensare che la Juve possa aver già in mente una trattativa ce ne passa. Rimane un però: la situazione è da seguire.